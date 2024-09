Ingebrigtsen vant historisk NM-tittel

Ingebrigtsen rykket fra konkurrentene med en drøy kilometer igjen, melder NRK. Løpet var på 5 kilometer.

Forrige NM-gull til den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen kom i terrengløp lang løype i 2020. 5 kilometer gate var på NM-programmet for første gang.

Ingebrigtsen ble tobarnsfar i sommer da Billy ble født. Fra før har han og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen datteren Ellie.

– Jeg har følt meg bra i det siste og fått sove, selv om jeg er tobarnsfar. Grunnen til at jeg slår unggutta nå i dag ... Du får en boost av å bli forelder for første gang, men du får en like stor boost etter andre. Så jeg må bare kjøre på og få én til, så blir jeg uslåelig. Det er et tips til de yngre guttene, sier han med et smil til NRK.

Ingebrigtsen tok NM-gullet 10 sekunder foran Vegard Warnes (21) og 14 sekunder foran Eivind Øygard (32). Magnus Øyen (17) havnet på den første plassen utenfor pallen.

Ingebrigtsen tok i 2016 EM-gull på 1500 meter i Amsterdam. Han tok også bronse under VM i London året etter, men de siste årene har det gått tråere for Sandnes-løperen.

31-åringen er for tiden aktuell med ny TV-serie sammen med brødrene Jakob og Henrik. Før premieren avslørte Jakob Ingebrigtsen at trioen har et tydelig mål før året er omme:

– Neste sportslige mål er jo å ta laggull i EM i terrengløp i desember. Det gleder vi oss til, sa Jakob Ingebrigtsen etter at trioen fikk spørsmål om de sportslige ambisjonene framover.

På kvinnesiden var det Amalie Sæten som gikk til topps på Jessheim lørdag.