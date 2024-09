Norsk Tipping ilagt milliongebyr: – Alvorlig systemsvikt

Lotteritilsynet har konkludert i saken etter at de i juni sendte et varsel om overtredelsesgebyr til Norsk Tipping, heter det i vedtaket NTB har fått tilgang til.

Norsk Tipping ble i mars kontaktet av en kunde som hadde spilt på nettkasinoet «KongKasino» på deres sider. Der mottok personen en utbetaling på 25 millioner kroner til tross for at loven tilsier at man ikke kan vinne mer enn 100.000 kroner på spillet, foruten en jackpot på fem millioner kroner.

Norsk Tipping kontaktet deretter Lotteritilsynet, som nå har oversendt Norsk Tipping gebyret på 4,5 millioner kroner for feilen.

Kan gi økt spilleavhengighet

Størrelsen på gebyret påvirkes også av at «KongKasino» er et spill som gir økt fare for spilleavhengighet, skriver Lotteritilsynet.

«Lotteritilsynet har etter dette kommet fram til at Norsk Tipping på tidspunktet for feilutbetalingen av 25 millioner kroner i premie fra KongKasino ikke hadde etablert nødvendige sikkerhetstiltak knyttet til utbetalinger av premier i dette pengespillet, og at dette var en alvorlig systemsvikt», heter det i brevet.

I merknadene til varselet om vedtak har Norsk Tipping anført at Lotteritilsynet ikke har hjemmel til å ilegge dem et gebyr i dette tilfellet.

«Videre viser Norsk Tipping til at hendelsen ikke skapte noe alvorlig risiko for spilleproblemer, og at spilleren aldri fikk en vinneropplevelse», heter det i vedtaket.

Klagefrist

Norsk Tipping hadde tre uker på seg til å klage etter at gebyret ble fattet 17. september. Med under to uker igjen av klagefristen har Lotteritilsynet stadig ikke hørt noe, opplyser konstituert avdelingsleder for pengespill Tore Bell til NTB.

Norsk Tipping uttalte seg til VG i august om saken.

«Hendelsen det her er snakk om, er et ekstraordinært engangstilfelle. For oss er det vanskelig å se at et overtredelsesgebyr er i tråd med intensjonen i loven i dette tilfellet, og vi ønsker en dialog om dette», skrev tippesjef Tonje Sagstuen til avisen.