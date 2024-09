Nettkjenning for Pettersen mot Zucca-løst Wild i NHL-treningskamp

Pettersen sørget for Stars’ siste mål i åpent bur på et langskudd bare åtte sekunder før tredje periode ble blåst av. Wild hadde på det tidspunktet tatt ut keeperen.

I alt noterte han seg for tre skudd på mål i kampen.

24-åringen flyttet til USA allerede som 14-åring og spilte for Norge under ishockey-VM i Praha i mai. Pettersen har ennå til gode å spille en tellende NHL-kamp, men har bred erfaring fra AHL-ligaen med kamper for både Stockton Heat, Calgary Wranglers og Texas Stars – farmerlaget for Dallas.

I en annen treningskamp mellom Chicago Blackhawks og Detroit Red Wings spilte Michael Brandsegg-Nygård for sistnevnte og måtte ta to minutter på sidelinjen etter en tripping i andre periode. Han noterte seg også for ett skudd på mål. Red Wings vant kampen 4-2.

Brandsegg-Nygård kan med sterkt spill i oppkjøringskampene kommende uker få plass i troppen til laget som draftet ham, i stedet for å spille en sesong til i Sverige.

