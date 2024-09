Ukas Oslo-lag: 3. perioder det lukter svidd av

Hockeysesongen er endelig i gang, både for Vålerenga i EHL, samt for Manglerud Star, Grüner og Hasle-Løren i 1. divisjon.

Det har vært en innholdsrik sesonginnledning for byen ishockeylag. Vålerenga har vunnet tre av tre, MS gikk tapende ut av begge kampene mot opprykksfavoritt Nidaros, mens Grüner snudde 0–4 til 6–4 i løpet av snaut seks og et halvt minutt i tredje periode.

Tredje periode har også vært VIFs foretrukne. 11–1 er målforskjellen på de tre første tredjeperiodene klubben har spilt så langt.

Her får du sesonginnledninga oppsummert for byens fire beste hockeyklubber. Bla nedover om du ønsker å se ukas lag.

VÅLERENGA

Kamper spilt:

Fredag 13. september: Vålerenga – Frisk Asker 5–2

Torsdag 19. september: Narvik – Vålerenga 2–6

Lørdag 21. september: Sparta – Vålerenga 2–6

Vålerenga åpna EHL med smekkfullt hus hjemme mot Frisk Asker forrige fredag, og på isen serverte VIF etter hvert varene også.

Det ble imidlertid en trøblete start, der Fredrik Anderssons mannskap havnet under etter 1.40, og Frisk kunne fort ha scora flere i løpet av de første 20, men 0–1 sto seg til første pause. Karterud utligna i andre, men det viktigste var at Vålerenga spillemessig heva seg flere hakk. Den tendensen fortsatte inn i tredje periode.

Den viktigste jobben ble riktignok gjort i de 29 første sekundene av den siste perioden – da VIF scora to (!).

Bonsaksens retur til Vålerenga ble krona med at han serverte debutant Stian Kalterud Nystuen en lekker assist, etter at Frisk hadde redusert. Til slutt endte det 5–2 etter at Tommi Taimi satte det siste. Dermed forlenga Vålerenga seiersrekka mot Frisk til 14 kamper.

Turen gikk videre til Narvik, der VIF fikk slite lenge for seieren. Av de tre kampene de har spilt til nå er dette den mest skuffende prestasjonen, til tross for at det endte med en tilsynelatende komfortabel seier – 2–6. Det var ikke så mye å si på at VIF vant kampen, men det levde lenge i nord. VIF leda 3–2 etter to perioder, og dette resultatet sto seg helt til det gjensto drøyt seks minutter. Karterud økte til 4-2, før Mikkel Christiansen økte til 5–2 drøyt tre minutter seinere. Pontus Finstad fikk æren av å sette kampens siste i åpent mål, etter at Martin Røymark uselvisk ga pucken til Finstad da de to kom aleine med det tomme målet.

Etter en kamp i Narvik der flere av spørsmålene rundt VIFs forsvarsspill fremdeles sto ubesvarte leverte Vålerenga virkelig varene mot et Sparta-lag som kun hadde sluppet inn to mål på sine to første kamper (mot Stjernen og Lillehammer).

Sarpingene fikk det tøffere på egen is mot Vålerenga lørdag. Også her var det riktignok jevnt i to perioder, men nok en gang leverte Vålerenga en fantastisk avslutning, og seira også her med 2-6, etter fire fulltreffere i tredje periode.

Karterud scora igjen, og har med det mål i alle VIFs kamper så langt denne sesongen, mens Mikkel Christiansen scora tre - to kom i tredje periode.

---

Vålerengas kommende kamper:

Torsdag: Vålerenga – Lillehammer (18.30)

Søndag: Vålerenga – Stjernen (17.00)

Torsdag 3. oktober: Comet – Vålerenga (18.30)

---

MANGLERUD STAR

Kamper spilt:

Lørdag 21. september: Nidaros – Manglerud Star 6–2

Søndag 22. september: Nidaros – Manglerud Star 6–0

Det var forventa at et ungt MS-lag skulle få det tøft i returen til 1. divisjon, mot en av opprykksfavorittene. Det var likevel en viss forventning om at MS skulle gi trønderne noe mer motstand enn hva de var kapable til.

Det var kamp både lørdag, og søndag, og MS slapp inn seks mål i begge kampene.

I den første kampen fikk Manglerud Star en forferdelig start, der Nidaros sine to første skudd resulterte i to mål. Altså 2–0 etter 1.22.

En redusering av Max Andresen snaut seks minutter seinere gjorde at lagene gikk til første pause med 2–1 på måltavla, og drøyt fem minutter etter første pause var MS tilbake - etter en utligning av Herman Boger.

Nidaros slo imidlertid hardt tilbake. Snaut tre og et halvt minutt seinere var trønderne tilbake i ledelsen, og fikk også med seg nok en fulltreffer, og leda 4–2 før siste periode. MS var på skuddhold, men kom aldri helt opp på nivå med Nidaros i den tredje perioden. To nye baklengs sørga for at det til slutt endte 6–2.

Håpet for kamp to - dagen etter - var at MS skulle nærme seg noe. For eksempel unngå to tidlige baklengs, og holde konsentrasjonen bedre. Det ble litt for enkelt for Nidaros i den første kampen.

Det så også ut til at MS var bedre forberedt på oppgaven i søndagens kamp. Der Nidaros kom til 18 skudd på mål første periode, i lørdagens kamp, var det nå redusert til 8, og lagene gikk målløse av banen etter 1. periode. Nøyaktig det svaret man kunne ønske seg fra de gule og grønne.

I starten av andre periode fikk de en gyllen mulighet med to fulle minutter i to fem mot tre, men klarte ikke å få pucken i mål. To minutter etter at Nidaros var fulltallige pådro i stedet for MS seg sin første utvisning, og Nidaros viste hvordan overtall skal utnyttes - og tok ledelsen. Deretter så trønderne seg aldri tilbake. De gikk opp i 2–0 før tredje periode, og fullførte kampen med fire nye scoringer - og vant 6–0.

---

Kommende kamper:

Fredag: Grüner – Manglerud Star (19.00)

Onsdag 2. oktober: Manglerud Star – Grüner (19.00)

Lørdag 5. oktober: Manglerud Star – Ringerike (17.00)

---

GRÜNER

Kamper spilt:

Fredag 20. september: Grüner – Ski 6–4

Det ble en merkelig kamp da Grüner åpnet sesongen med hjemmekamp mot en av dumpekandidatene i sesongens 1. divisjon - Ski. Det ble likevel alt annet enn grei skuring for Marius Bjerkes gutter, som lå under med sjokkerende 0–4 til det gjensto seks minutter og 23 sekunder. Så eksploderte Grüner.

Bjerke foretok seg også et keeperbytte før de siste 20 minuttene. Magnus Knutsen ble erstatta av Fabian Plogås, som gjorde sin del av jobben ved å stoppe de fire skuddene som kom hans vei. Det var likevel en stor jobb som måtte gjøres offensivt for at Grüner skulle unngå en pinlig start på sesongen.

For 0–4 sto seg da tredje periode var halvspilt. Det var ikke før det gjensto 6.23 at den første reduseringa kom - signert Leijonhufud.

Alt for seint - skulle man tro.

Men det var det ikke. Grüner skal ende opp med å snu det hele, med omtrent en scoring i minuttet herfra, og inn. 2–4 kom et drøyt minutt etter Grüners første - signert Jonathan Hjelmås, i sin debut.

Det skulle riktignok gå over to minutter til før 3–4 var et faktum. Christian Torrissen var sist på pucken i overtall for vertene.

3-4, med drøyt tre minutter igjen. Poeng virka plutselig reelt for Grüner. 46 sekunder seinere satt 4–4 ved Kevin Nilsen Berg, og et drøyt minutt etter dette fullførte mannen som starta snuoperasjonen - Marcus Leijonhufvud - inn 5–4.

En oppsiktsvekkende kollaps, og en knallsterk opphenting. Ski tok ut målvakten i jakten på å slå tilbake - i stedet for punkterte Grüner kampen. Oscar Englund fikk æren av å sette pucken i åpent mål, og fastsette sluttresultatet til 6–4.

---

Kommende kamper:

Onsdag: Ski – Grüner (19.00)

Fredag: Grüner – Manglerud Star (19.00)

Onsdag 2. oktober: Manglerud Star – Grüner (19.00)

---

HASLE-LØREN

Kamper spilt:

Lørdag: Ringerike – Hasle-Løren 6–2.

Det ble som venta tøft for nedrykksdømte Hasle-Løren i møtet med den største opprykksfavoritten denne sesongen - Ringerike.

Det var likevel en positiv start på kampen, og sesongen - da Sander Hammerø ga Hasle-Løren ledelsen allerede etter 1.34.

Hasle-Løren holdt ledelsen i over ti minutter, og en ny Ringerike-scoring snaut to minutter før første pause sørget for at Ringerike leda 1–2 da lagene gikk i garderoben.

En oppløftende periode for Hasle-Løren, men det skulle vise seg å bli langt tøffere herfra, og inn. I andre periode tok Ringerike over kampen, og endte skuddstatistikken med 16–4 - hvorav to gikk i mål. 1–4 etter to perioder var likevel ikke helt krise. Dessverre klarte ikke Hasle-Løren å utfordre Ringerike ordentlig i den tredje perioden heller. To nye Ringerike-mål i løpet av den første drøye halvdelen av siste periode punkterte kampen fullstendig.

Hasle-Løren fikk likevel pynta litt på resultatet, da deres nye canadier Alex Gagnon scora i overtall - 38 sekunder før slutt.

Dermed endte seriepremieren med 2–6. Til tross for firemålstap var ikke dette så aller verst mot et lag som sannsynligvis kommer til å ende topp to denne sesongen.

---

Kommende kamper:

Onsdag: Hasle-Løren – Ringerike (19.00)

Lørdag: Hasle-Løren – Kongsvinger (16.00)

Onsdag 2. oktober: Kongsvinger – Hasle-Løren (19.00)

---

Ukas lag

Målvakt

Tobias Breivold (Vålerenga)

Det er riktignok snart to uker siden VIF serieåpna mot Frisk Asker, men vi lar prestasjonene for den kampen telle akkurat i denne runden - og da er Tobias Breivold selvskreven. Leverte en strålende kamp mot nettopp Frisk Asker, og holdt Vålerenga på skuddhold da Frisk spilte seg til flere store målsjanser i første periode.

Fulgte opp med en god prestasjon også i Narvik, til tross for at det ble to baklengs også her. Føler nok selv at han kanskje kunne holdt nullen her, men gjør den viktigste jobben - og ender på 92,9 i redningsprosent som absolutt er innafor.

Mathias Arnkværn sto kampen mot Sparta.

Backer

Tommi Taimi (VIF)

Har vært fenomenal i innledningen av sesongen for Vålerenga. Med sin vante ro, og klasse skaper han trygghet rundt seg med pucken. To mål og fem assist på de første tre taler heller ikke imot den finske backen. Rett, og slett en pangstart for 34-åringen, som også ser ut til å ha funnet kjemien med VIFs nye finne - Teemu Lepaus.

Saken fortsetter under bildet.

Tommi Taimi har god grunn til å smile etter sesongens tre første kamper. Den finske backen har allerede bokført to scoringer, og fem målgivende. (Terje Pedersen/NTB)

Kevin Nilsen Berg (Grüner)

Kun på isen på ett av de fire baklengsmålene, og svært delaktig da Grüner på mirakuløst vis snudde 0–4 til 6–4 i løpet av de siste 6.23. Blir med det også én av fire Grüner-spillere som ender kampen med pluss tre, i pluss/minus-statistikken etter at han leverte 1+3 i poengprotokollen.

Først assisterte han Torrissen til 3–4 - deretter satte han selv inn den viktige utligninga, snaut to og et halvt minutt før slutt. Deretter var han tredje sist på pucken da Leijonhufvud ga Grüner ledelsen 5–4. Fikk også med seg en målgivende da Englund fastsatte sluttresultatet til 6–4.

Center

Mathis Olimb (VIF)

Har inntatt servitørrollen fra første dropp denne sesongen. Var nest sist på Vålerengas to første mot Frisk Asker i sesongåpninga - begge pasningene var av høy klasse - og ga lagkameratene en enkel oppgave med å sette pucken i mål. En av spillerne som nøt godt av bevertninga var nyervervelsen Villiam Haag.

Samme Haag ble servert like lekkert av Olimb, da lagene var på plass i Narvik. Nok en gang fikk svensken en enkel oppgave med å sette pucken i mål.

Olimb satte selv inn 1–3 i den kampen, og gjorde med det sitt første for sesongen.

Mot Sparta satte han opp Mikkel Christiansen til det viktige 2-2-målet i andre periode.

God start av Olimb, som blir helt avgjørende for VIFs sjanser i kampen om seriegullet - og etter hvert kongepokalen.

Saken fortsetter under bildet.

Mathis Olimb har hatt en såpass god start på sesongen at han kaprer en plass på ukas første Oslo-lag. (Terje Pedersen/NTB)

Løpere

Marcus Leijonhufvud (Grüner)

Grüners nye svenske ble i likhet med Kevin Nilsen Berg avgjørende da de henta opp igjen fire mål i seriepremieren mot Ski, og til slutt vant med to.

Det var 22-åringen som til slutt fikk hull på byllen, og scora Grüners første i det fenomenale comebacket. Var nest sist på 4-4-målet til Nilsen Berg, før han selv satte inn det avgjørende 5-4-målet, som snudde kampen i Grüners favør snaut halvannet minutt før slutt.

Slet i de to første, men med en avsluttende periode som dette fortjener han definitivt en plass i ukas første Oslo-lag.

Spennende, og lovende start.

Mikkel Christiansen

Det har vært litt underkommunisert for spennende denne overgangen faktisk er, men at Christiansen skulle få en slik start på oppholdet i hovedstaden kunne man bare drømme om. Har spilt en viktig rolle i Frisk, og det kan se ut som at overgangen til Vålerenga har kommet på et perfekt tidspunkt. Miljøskiftet kan tilsynelatende ha gitt Christiansen enda et løft, og så langt virker dette som en kjempesignering av VIF.

Leverte en målgivende i åpningskampen, mot gamleklubben Frisk, deretter scora han sitt første for klubben, i bortekampen mot Narvik, før han avslutta med hat trick borte mot Sparta, i den foreløpig siste kampen til Vålerenga.