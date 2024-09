Uefa øker solidaritetspengene til klubber som ikke spiller europacup

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Potten som går til disse klubbene økes for perioden 2024 til 2027 fra 4 prosent til 7 prosent av de anslåtte inntektene på 4,4 milliarder euro (51 milliarder euro). Dette vil utgjøre 3,5 milliarder kroner, nær 80 prosent mer enn i inneværende periode, opplyser Uefa i en pressemelding.

Uefa-styret justerte også fordelingsnøkkelen. De fem fremste forbundene (England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike) får 10 millioner euro hver i solidaritetsmidler. Det betyr at de 50 øvrige forbundene får en økning fra 135 millioner til 258 millioner euro.

Dette betyr kjærkomne midler også for norske klubber.

Gunstig nøkkel

70 prosent av pengene distribueres ut fra nasjonenes posisjon på Uefas femårsranking (der Norge etter forrige sesong var nummer 14), resten fordeles ut fra hvor mye klubben som spiller inn mest i den enkelte nasjon får for sin europacupdeltakelse. De siste sesongene har Bodø/Glimt og Molde tjent godt på europacupspill.

Nøkkelen er utarbeidet i samråd med klubbforening ECA og interesseorganisasjonen European Leagues.

Solidaritetsmidlene skal betales til toppserieklubber som ikke er med i ligaspillet i de tre europacupturneringene for menn. Tanken er at støtten skal bidra til konkurransemessig balanse i ligaene, slik at klubber som tjener stort på europacupdeltakelse ikke blir fullstendig dominerende.

Milano mistet CL-finale

Uefa-styremøtet i Paris vedtok også en strategiplan for kvinnefotball i perioden 2024 til 2030. Detaljer om planen vil bli offentliggjort i løpet av et par uker.

Det ble også besluttet at Milano likevel ikke skal arrangere mesterligafinalen i 2027, ettersom byen ikke kan garantere at San Siro og området rundt ikke vil bli påvirket negativt av utbyggingsplaner. Søkeprosessen vil bli gjenåpnet, og en finalearena skal utpekes på forsommeren neste år.

