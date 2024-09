VIF-damene forsvarte seg til glimrende utgangspunkt etter ny utvisning

Etter snuoperasjonen og avansementet borte mot Farul Constanta, er det Anderlecht som er motstander over to oppgjør i kampen om en billett inn til mesterligaens gruppespill. Det vil være første gang i klubbens historie, og er det store målet til Nils Lexerød og Vålerenga denne sesongen.

I fjor ble det 1-5-tap i denne runden mot Real Madrid, men Anderlecht skal være langt mer overkommelig motstand for Vålerenga. Selv om de er belgiske mestere de siste sju årene, slo Brann laget ganske greit 3-0 da lagene møttes forrige sesong, og der VIF kommer i knallform, har vertene bare spilt én kamp så langt denne sesongen etter flere utsettelser i starten av Anderlechts sesong.

Kampen ble spilt på Kong Baudouin Stadion, som tar rundt 50.000 tilskuere og til vanlig blir brukt som Belgias nasjonalstadion, mens Anderlechts damelag til vanlig enten spiller på Begijnhofstadion eller en stadion på forbundets anlegg som begge bare tar to-tre tusen tilskuere. Det var med andre ord ganske så godt med plass, og vi hørte de tilreisende Vålerenga-supporterne veldig godt gjennom TV-ruta.

Drømmestart for VIF-damene

De ti første minuttene skjedde det ikke all verden, selv om Vålerenga hadde mye ball. Anderlecht kom seg til et skudd tidlig, men det var relativt jevnspilt. Det holdt seg til rundt kvarteret spilt, da gjestene fra Oslo kvitterte for to kjappe mål, og med det tok kommandoen på oppgjøret og mesterligabilletten.

Det første målet kom på corner svingt inn av Janni Thomsen. Sara Hørte vant den duellen på bakerste stolpe, og headet ballen i stolpen. Returen falt ut i beina på Michaela Kovacs, som enkelt kunne sette inn det første målet for kvelden, og gi VIF og de tilreisende supporterne en drømmestart.

Knapt halvannet minutt satt den igjen for VIF-damene, da Karina Sævik kom seg løs på høyrekanten og fosset inn i 16-meteren. Spissen la først ballen ut til Olaug Tvedten, som ikke fikk helt kontroll på ballen, og den spratt da ut igjen til Sævik som tok den med seg inn i banen og satte den i det lengste hjørnet.

Baklengs og nytt rødt kort

Et veldig effektivt Vålerenga-lag kunne knapt drømt om en bedre start på kampen, som var relativt jevn. Anderlecht holdt på å slå tilbake ti minutter etter VIFs andre mål, da de utnyttet en svak inngripen av keeper Tove Enblom, men vertenes spiss Maxime Bennink fikk ikke skuddet på mål.

Vertene skulle likevel få sin utligning før halvtimen var spilt, da Sarah Wijnants satte fart på og utfordret et ryggende VIF-forsvar. Anderlecht-spissen spilte ballen på tvers til Ştefania Vătafu like utenfor 16-meteren, og midtbanespilleren curlet den ut i hjørnet utenfor Enbloms rekkevidde.

Vålerengas drømmestart før halvtimen ble forvandlet til et lite mareritt det siste kvarteret. Først fikk Anderlecht redusert, før Michaela Kovacs fikk direkte rødt kort. Målscoreren havnet i en duell med Amélie Delabre midt på banen, der Anderlecht-spissen kom først på ballen, og dommer Deborah Bianchi mente at Kovacs kom for sent inn og stemplet Delabre. Noe Kovacs og kaptein Janni Thomsen ikke var enige i.

VIF-damene forsvarer seg

Både Kovacs og Delabre ble liggende nede i noen minutter, før de kom seg på beina, og Vålerenga-spillerne så lettere forfjamset ut da dommeren dro opp det røde kortet. Det førte også til en del minutter overtid, der Janni Thomsen fikk den største sjansen, men blåste den over. Dermed gikk VIF-damene med ledelsen inn i garderoben, men etter den tidlige 2-0-ledelsen ble det både redusering og rødt kort på VIF.

I pausen gjorde VIF-trener Nils Lexerød et defensivt bytte, med stopper Iselin Sandnes Olsen inn for midtbanespiller Stine Brekken. Ikke så veldig overraskende, med tanke på den sene utvisningen før pause, men Anderlecht tok da også initiativet fra start og hadde en del ball fra starten av andre omgang.

Vertene fra utkanten av den belgiske hovedstadene klarte imidlertid ikke å skape all verden i kampen mot de suverene serielederne fra den norske hovedstaden. Det ble en del balleinnehav, men fem minutter over timen var det Karina Sævik som fikk omgangens største mulighet, da hun tråklet seg gjennom Anderlecht-forsvaret og kom seg til skudd. Det ble blokkert på vei mot mål, og gikk rett utenfor.

Anderlecht presset på

Frem til 20 minutter før slutt sto Vålerenga godt i mot, og slapp ikke til store sjanser, til tross for en spiller mindre på banen. Men de neste fem minuttene fikk vertene tre gode muligheter til å utligne. Først på en corner, som Delabre headet i tverrligger, før Marie Minnaert slang ut en fot og satte returen over mål.

Samme kvinne ble spilt igjennom etter en glimrende gjennombruddspasning fra Ştefania Vătafu, men midtbanespilleren skjøt utenfor fra kloss hold. Den tredje sjansen falt til Nikki Ijzermann, som fikk nesten åpent mål etter at Enblom kom ut og Sara Hørte headet ballen til Ijzermann, men Anderlecht-spilleren klarte ikke å presse ballen innenfor nærmeste stolpe og skjøt i nettveggen like utenfor krysset.

Det siste kvarteret fikk Vålerenga stoppet litt av det enorme presset, og hevet spillet noe, og det gjorde at Anderlecht ikke kom seg til flere store sjanser før langt på overtid. Da var vertene nære på etter en misforståelse mellom innbytter Iselin Sandnes Olsen og keeper Tove Enblom, men ballen havnet på nettaket etter en lang tå fra en Anderlecht-spiller.

Dermed endte det med en knallsterk 2-1-seier for Vålerenga borte mot Anderlecht, og et glimrende utgangspunkt til returkampen som spilles onsdag 25. september hjemme på Intility. Da ligger mye til rette for at VIF-damene skal nå årets store mål, nemlig det å kvalifisere seg til mesterligaens gruppespill.

---

Kampfakta

Playoff-finale mesterligaen, kamp 1

Anderlecht – Vålerenga 1-2 (1-2)

Kong Baudouin Stadion

Mål: 0-1 Michaela Kovacs (14.), 0-2 Karina Sævika (16.), 1-2 Ştefania Vătafu (29.)

Gule kort: Marie Minnaert, Anderlecht.

Rødt kort: Michaela Kovacs, Vålerenga.

Dommer: Deborah Bianchi, Italia.

Vålerenga (3-5-2): Tove Enblom – Sara Hørte, Elise Thorsnes, Michaela Kovacs – Ylinn Tennebø, Thea Bjelde, Stine Brekken (Iselin Sandnes Olsen fra 46.), Emma Stølen Godø, Janni Thomsen (Sædís Heiðarsdóttir fra 80.) – Olaug Tvedten (Linn Vickius fra 69.), Karina Sævik.

---