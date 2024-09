Norsk syklist med positiv dopingprøve

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det viktigste for meg å få fram er at jeg ikke har gjort det, sier Knotten til TV 2.

Knotten konkurrerte sist i bane-EM i januar. Han skulle sykle for profflaget Global 6 United, men har ikke kommet til start i et ritt. Årsaken er ifølge TV 2 at han testet positivt etter NM i banesykling i januar.

Knotten åpnet opp da TV 2 kontaktet ham tirsdag.

– Prøven som ble tatt i desember ga ingen utslag. Men da den senere ble testet på nytt i en tilfeldig kontroll, var den positiv, sier han.

Kan gi fire år

I mars kom beskjeden om den positive prøven. Det ulovlige stoffet han ble tatt for er Ibutamoren, som kan gi inntil fire års utelukkelse.

Stoffet bidrar til utskillelse av veksthormoner og kan ifølge Wada bidra til mindre kroppsfett, større muskelmasse, økt styrke og stamina.

– Teorien er at jeg har fått det i meg via kosttilskudd, sier Knotten til TV 2.

Saken ligger hos Antidoping Norge, som eventuelt sender en begjæring om påtale til Norges idrettsforbund.

Vond og kjedelig sak

Knotten har engasjert advokat og prøver å finne ut og dokumentere hvordan han uforvarende kan ha fått i seg stoffet.

Sykkelforbundet har kjent til saken en stund.

– Vår jobb er å sørge for å passe på rytteren. Det er viktig å presisere at det ikke foreligger noen påtale eller dom ennå, men dette er uansett en utrolig vond og kjedelig sak for ham og sorten vår, sier sykkelpresident Heidi Stenbock-Haakestad til TV 2.

