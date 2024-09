Casper Ruud kan møte Holger Rune i Japan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud og Rune har møttes sju ganger. Det åttende møtet kan skje i Japan senere denne uken. Det er som regel Ruud som har vært den beste av de to. Ruud står med seks seirer mot Runes ene.

Trekningen foran turneringen viste at de kan møtes på nytt i kvartfinalen i Tokyo om de begge vinner sine to første kamper i turneringen. Der er Ruud ranket som nummer tre og Rune som nummer seks.

Stemningen mellom de to har ikke alltid vært på topp, selv om den har tatt seg opp i den senere tid. De har avtalt at de skal møtes i to oppvisningskamper på slutten av året. Den ene skal spilles i Asker, mens den andre skal spilles i København.

Holger Rune har ikke vært på sitt beste den siste tiden. Sist uke tapte han i 1. runde i ATP-turneringen i kinesiske Hangzhou, og det skjedde mot spilleren ranket som nummer 160 i verden. Før det ble det tap i 1. runde i US Open.

I 1. runde i Japan skal han opp mot chileneren Alejandro Tabilo, som er ranket som nummer 22 i verden.

Casper Ruud skal opp mot Australias Jordan Thompson i sin første kamp. Han er ranket som nummer 29 i verden.