«Paco» fikk sparken i Häcken: – Mangler energi og en felles tro

Det opplyser klubben fra Göteborg i egne mediekanaler. Ifølge svenske Fotbollskanalen fikk Häcken-spillerne beskjeden under mandagens treningsøkt.

Også Johansens norske assistent Håkon Wibe-Lund forlater klubben umiddelbart. Laget ledes av juniortrener Joop Oosterveld ut sesongen.

– Jeg vil takke en fantastisk spillergruppe, en kompetent lederstab og en klubb i vekst for tiden vi har hatt sammen. Det har vært en ære å lede herrelaget i en klubb med så gode verdier, store ambisjoner og en så angrepsorientert spillestil, sier Johansen.

– Jeg er fornøyd med at vi sammen har klart å opprettholde klubbens identitet og scoret så mange mål. Samtidig har resultatene våre i det siste ikke vært gode nok, og det tar jeg ansvar for, fortsetter han.

Sportsdirektør Martin Ericsson forteller at han ikke har sett en ønsket utvikling i prestasjonen.

– I de siste kampene våre ser vi at vi mangler energi og en felles tro på det vi skal gjøre. Vi bærer alle et ansvar for at det ser slik ut, og det vil kreve hardt arbeid fra oss alle for å komme tilbake på riktig spor, sier han.

«Paco» har vært sterkt kritisert etter en svak start på høstsesongen. Forrige seier kom tilbake i midten av august. Søndag tapte seriemesteren fra 2022 siden hele 0-4 borte mot serieleder Malmö.

Etter kampslutt signaliserte flere av klubbens supportere at de ønsket forandring i sjefsstolen.

– Det har jeg ingen kommentar til. Det får andre svare på. Jeg er innstilt på fortsette jobben, sa 47-åringen om misnøyen fra egne supportere.

Johansen tok over som Häckens hovedtrener i desember i fjor, like etter at Per-Mathias Høgmo hadde signert for japanske Urawa Red Diamonds. «Paco» var Odd-trener i 2022- og 2023-sesongen.

Etter 23 serierunder befinner Häcken seg på 9.-plass i Allsvenskan. Åtte poeng skiller opp til Hammarby på 3.-plass.