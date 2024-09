OL-bokser må opereres for kneskade – VM i fare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Adresseavisen som får bekreftet skadesituasjonen til utøveren som i sommer ble Norges første kvinnelige bokser i et OL.

– Menisken er skadet, sier Hofstad til avisen.

Det er ikke utelukket at også korsbåndet kan være skadet. Ytterligere undersøkelser vil fastslå det.

– Etter inngrepet vil jeg få endelig svar på om jeg blir borte fra boksingen i to måneder eller i et år. Hvis korsbåndet ikke er skadet, så har jeg absolutt et mål om å bokse VM i Liverpool i september neste år, sier Hofstad.

I Paris røk OL-debutanten ut mot den indiske stjernen Lovlina Borgohain i første kamp.

