Boksing: Hofstad røk ut av OL mot sterk indisk verdensmester

20 år gamle Hofstad konkurrerer i 75-kilosklassen. I boksesammenheng er det mellomvekt.

Hofstad fikk en meget tøff trekning inn i OL-turneringen. Borgohain ble verdensmester i fjor og tok også bronsen under OL i Tokyo for tre år siden.

I første runde startet Hofstad bra, men etter hvert fikk Borgahain mer og mer tak på kampen. Et par treffere mot slutten gjorde at dommerne ga den indiske verdensmesteren rundeseieren.

Det medførte at Hofstad havnet under press foran runde nummer to. Der kjempet hun godt, men klarte aldri å snu momentumet i kampen i egen favør. Også den runden gikk dermed til Borgohain.

Dermed var Hofstad avhengig av å sende sin indiske motstander i kanvasen i den tredje og siste runden. Det maktet hun aldri, selv om hun vant den siste runden.

– Det viser at hun er kapabel til å vinne runder mot Borgohain. Hvorfor begynte hun ikke tidligere? Det er ikke noen kritikk, men man sitter og er litt ergerlig, for hun har det inne, sa Discovery-ekspert Thomas Hansvoll.

Ambisiøse Hofstad er den første kvinnelige bokseren fra Norge som har klart bragden det er å kvalifisere seg til OL.

