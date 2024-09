Australsk golftalent pådro seg karrieretruende skade: – Det er helt forferdelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller trener Paul Davis til Australian Golf Digest.

– Vi frykter at han kommer til å miste deler av synet, men vi er fortsatt usikre på omfanget. Det er helt forferdelig. Det er den verst tenkelige nyheten etter en fantastisk uke i California.

Guan signerte nylig for det samme managementet som golfstjernene Jon Rahm og Phil Mickelson. Tidligere i september ble han invitert til en PGA-turnering i California.

Ifølge The Sydney Morning Herald befinner Guan seg på et sykehus i Canberra, der han skal opereres for omfattende skader i kinnbeinet og øyehulen.