Sjakken fulgte Carlsens oppfordring

Det ble avgjort på Fides kongress i Budapest søndag.

Russland og Belarus ble utelukket fra internasjonal sjakk etter invasjonen av Ukraina i 2022, og slik blir det også framover. Flertallet i sjakkfamilien støttet ikke Kirgisistans forslag om å slippe de to landene inn igjen.

Norges Sjakkforbund var blant dem som stemte imot.

– Vi vil ikke lette på noen restriksjoner før krigen i Ukraina er over, sa den norske sjakkpresidenten Anniken Vestby da hun tok ordet før voteringen.

Klart råd

Heller ikke flertallet i Fide-styret mente tiden er inne for å oppheve sanksjonene, men la fram et forslag om å gå i dialog med Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å la utsatte grupper som barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne få delta i internasjonal idrett.

Det var dette synet som vant fram med 61 stemmer. Norge og flere vestlige medlemsland stemte for forslaget som gikk ut på å ikke gjøre noen endringer i Russland-spørsmålet. 41 stemte for dette, mens 21 land ville fjerne alle sanksjoner.

Torsdag kom verdensener Magnus Carlsen med et klart råd om å opprettholde utestengelsen. Det gjorde han etter å ha mottatt en pris som tidenes beste sjakkspiller av Fides russiske president Arkadij Dvorkovitsj.

– Personlig mener jeg fremdeles Garry Kasparov har hatt en bedre karriere enn hva jeg har hatt, men jeg forstår hvorfor jeg fikk denne prisen. Men jeg vil si, til ære for Garry, at jeg er sikker på at han ville grepet muligheten til å fraråde å slippe det russiske og det belarusiske sjakkforbundet inn igjen. Så det er det jeg også vil gjøre, sa Carlsen fra scenen.

Inhabil president

Sjakk står sterkt i Russland og har gjennom årtier vært vernet om i det russiske systemet. Landet har tidligere også hatt noen av verdens beste spillere.

I tillegg til å være Fide-president er Dvorkovitsj også styremedlem i Russlands sjakkforbund. Han har tidligere vært landets visestatsminister, og i det nevnte styret sitter også Dmitrij Peskov, som er Vladimir Putins talsmann, og Russlands tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Dvorkovitsj erklærte seg inhabil da Russland-saken ble behandlet på Fides kongress.

