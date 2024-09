Reiten og Chelsea åpnet sesongen med sliteseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En svensk scoring fra Johanna Rytting Kaneryd ga storfavoritten alle poengene. Hun fintet bort en Villa-spiller og sendte av gårde et ustoppelig skudd i det 36. minutt.

Reiten var med fra start på Chelsea midtbane og ble byttet ut helt på tampen av åpningskampen.

De regjerende seriemesterne greide aldri å doble ledelsen mot et hardtarbeidende Villa-lag, og det kunne ha straffet seg. På overtid ble gjestene stoppet av sterk redning.

Chelsea har vunnet den engelske superligaen fem ganger på rad. Sist sesong kom tittelen på målforskjell etter å ha endt à poeng med Manchester City.

Sonia Bompastor tok i sommer over som Chelsea-trener etter at Sam Hayes ga seg for å bli USAs landslagssjef. Hun har tidligere ledet Lyon og Ada Hegerberg til stor suksess.