Liverpool fortsetter oppturen

Arne Slots lag har slått hardt tilbake etter forrige helgs skuffende hjemmetap for Nottingham Forest. Etter 3-1-seier borte over Milan i mesterligaåpningen tirsdag fikk hjemmefansen på Anfield noe å juble for lørdag.

Som i Milano startet det ikke så bra. Antoine Semenyo fikk ballen i mål for Bournemouth før det var spilt fire minutter, men han var hårfint offside.

Liverpool samlet seg, begynte å skape sjanser og festet grepet om kampen da Luis Diaz scoret to raske mål etter vel halvspilt første omgang.

Først tok han ned Ibrahima Konatés bakromsball slått fra midt på egen halvdel. Han rundet Kepa Arrizabalaga, som hadde havnet på halvdistanse, og scoret enkelt.

Så fikk Trent Alexander-Arnold tid og rom til å sette fart og raide fra egen halvdel. Han fant Diaz på motsatt side, og colombianeren scoret fra hjørnet av 5-meteren.

Lekkert skudd

I det 37. minutt var det Nünez' tur. Han ble spilt fram på høyresiden av Mohamed Salah, skar innover på banen og skrudde et lekkert skudd i lengste hjørne.

Lettelsen sto skrevet i ansiktet til uruguayaneren som har hatt mye stolpe-ut det siste halvåret. Lørdag gikk skuddet hans stolpe-inn.

Det ble ingen mål etter pause. Federico Chiesa hadde et godt forsøk på å score sitt første Liverpool-mål, men hans skudd traff stolpen. Han var imidlertid vinket av for offside.

Liverpool topper tabellen på bedre målforskjell enn Manchester City, som møter fjerdeplasserte Arsenal søndag.

Newcastle-tap

Newcastle ville ha blitt ny serieleder om det hadde blitt seier over Fulham lørdag, men London-laget vant 3-1 etter en sterk første omgang.

Raúl Jiménez scoret et tidlig ledermål for Fulham før det var spilt fem minutter. Rett etter skjøt Emile Smith-Rowe i tverrliggeren, før den tidligere Arsenal-spilleren midtveis i omgangen gjorde 2-0. Newcastle-keeper Nick Pope gjorde en dårlig figur ved den anledningen.

Harvey Barnes reduserte 28 sekunder ut i den andre omgangen, men Fulham ga ikke fra seg ledelsen.

Sander Berge ble byttet inn for hjemmelaget ved pause. På overtid fastsatte en annen innbytter, Reiss Nelson, resultatet etter en fæl feilpasning fra Bruno Guimarães.

Newcastle er på 5.-plass to poeng bak Liverpool og Manchester City, og med dårligere målforskjell enn Chelsea og Arsenal.

