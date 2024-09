Godset tok sjelden seier med Isnes på tribunen

Det gjorde laget uten trener Jørgen Isnes på benken. Isnes fikk rødt kort i forrige serierunde mot Haugesund og var suspendert mot Sarpsborg. Spillerne svarte å ta tre poeng for treneren sin.

Godset tok umiddelbart tak i kampen på Gamle Gress, og det var bare spilt fem minutter da Eirik Ulland Andersen slo en glitrende bakromspasning til Jonas Therkelsen. Han stormet i høy fart mot mål, og helt alene med Sarpsborgs keeper Carljohan Eriksson plasserte han ballen iskaldt i korthjørnet.

Faktisk kunne Terkelsen ha gjort 1-0 allerede minuttet før, men avslutningen hans fra rundt fire meters hold ble reddet av en flott beinparade av Eriksson.

I det 27. minutt kom nummer to for hjemmelaget, og denne gangen var det Herman Stengel som scoret på straffespark. VAR avgjorde at fellingen av Lars Vilsvik skjedde akkurat på streken, og var det ingen tvil om den saken.

Bare fire minutter senere kom reduseringen. Peter Reinhardsen ble satt opp av Stefan Johansen, og fra rundt 18 meters hold skrudde Reinhardsen ballen i det lengste hjørnet.

Seieren til hjemmelaget gjorde at de klatret forbi motstander Sarpsborg og opp til 8.-plassen før søndagens kamper. Med 27 poeng og sju kamper igjen å spille tyder mye på at de sikrer seg fornyet kontrakt i Eliteserien. To seirer til er trolig nok til at plassen er garantert sikret.

Sarpsborg har vært i stimen siden Christian Michelsen kom inn som trener og hadde tapt bare to av de siste ni før lørdagens nederlag.

Godset hadde vunnet de fire siste hjemmekampene mot Sarpsborg, og lørdag kom den femte seieren på rad mot dem. Bortelaget har bare fire seirer på 26 forsøk i Drammen.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)