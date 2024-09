Chelsea-sjefen kritisk til egen bransje: – Vi beskytter ikke spillerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er for mange kamper. Jeg synes ikke vi beskytter spillerne. Vi kan si hva vi mener, og for meg er det helt feil å ha så mange kamper, sier Maresca i forkant av helgens oppgjør i Premier League.

Belastningen på spillerne i de største klubbene er igjen blitt et tema. I midtuken var både Manchester Citys midtbanemann Rodri og Liverpool-keeper Alisson kritisk til at det blir stadig flere kamper.

Rodri gikk lengst og utelukket ikke streik som et framtidig virkemiddel. Utspillet kom i forkant av åpningsrunden i en utvidet Champion League-utgave.

– Jeg tror det kan være en idé for dem, sier Chelsea-sjef Maresca om en potensiell spillerstreik.

Chelsea og Manchester City tar neste sommer del i et nytt klubb-VM med mange flere lag og kamper. Fifa er blitt anklaget for å tyne ut mest mulig av fotballkalenderen og ikke tenke nok på spillernes helse.

Fifa har slått tilbake mot kritikken og pekt på at klubbene selv har et ansvar for ikke å drive rovdrift på egne spillere.

