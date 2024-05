Fotballforening om mulig streik: – Spillerne er på bristepunktet

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) er under økende press for å ta tak i det stadig flere mener er en altfor stor kampbelastning for spillerne.

Den engelske spillerforeningen er særlig kritisk etter den betydelige utvidelsen av VM for klubblag neste år. Denne turneringen er nå utvidet til 32 lag, og Fifa er allerede truet med søksmål av blant andre den internasjonale ligaforeningen.

Maheta Molango, som leder Professional Footballers’ Association (PFA), sier til BBC at stadig flere spillere gir uttrykk for at de er på bristepunktet over den tettpakkede fotballkalenderen.

– Vi har kommet dit at ingen virkemidler kan utelukkes, sier Molanga, som forteller om opphetede møter med spillere som forteller om bekymring for egen kropp og helse.

– Noen av dem sier at de ikke aksepterer dette og sier at «vi kan like godt streike», sier PFA-lederen, som siterer fra et møte med spillere i en garderobe tidligere i år.

– Krise

Han understreker at Fifas tette kalender ikke berører kun de beste spillerne, men at også programmet i lavere divisjoner må endres på grunn av Fifas disposisjoner.

Lederen for den internasjonale spillerforeningen Fifpro, David Terrier, viser til at mange spillere nå klager over at de er utbrent og utslitt, både fysisk og mentalt.

– Det er krise, vi er i fare. Spillerne har krysset en grense og kalenderen er stappfull, sier Terrier.

En studie blant unge spillere har pekt på hvor mye stress kroppene deres er utsatt for og brukte 20 år gamle Jude Bellingham som eksempel.

Beckham og Lampard

Real Madrid-spilleren, som også er sentral på det engelske landslaget, har spilt 18.486 minutter i sin karriere. Til sammenligning hadde David Beckham spilt 3929 minutter og Frank Lampard 6987 minutter da de var like gamle.

Fifa-president Gianni Infantino bedyrer at Fifa tenker på spillernes ve og vel. I et svar til spillerforeningene peker han på at Fifa kun arrangerer 1 prosent av alle fotballkamper som spilles i verden.

– Fifa finansierer fotball over hele verden. Inntektene går ikke bare til noen få klubber i ett land, inntektene tilfaller 211 land over hele verden», sa Infantino på en konferanse tidligere i mai.