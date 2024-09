Slik er Fifas nye kontinentcup – Real Madrid rett til finale i Qatar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) slapp detaljene rundt turneringen fredag kveld. I alt skal det spilles fem kamper, og Real Madrid går som europeisk Champions League-mester rett til finalen.

Titteloppgjøret spilles i Doha i 18. desember, som er nasjonaldagen til vertslandet Qatar. Det markerer også at det vil ha gått to år siden VM ble avsluttet samme sted med Argentinas finaleseier over Frankrike.

Kontinentcupens fire første kamper skal avgjøre hvem som blir Real Madrids motstander. Slik er oppsettet før finalen:

* 22. september: Asiatisk mesterligavinner Al-Ain tar imot Oseanias mesterlag Auckland City hjemme i Abu Dhabi.

* 29. oktober: Vinneren av nevnte kamp møter Afrikas mesterligavinner Al-Ahly i Kairo i Egypt.

* 11. desember: Copa Libertadores-mesteren skal opp mot Concacafs mesterligavinner Pachuca i Doha. Fifa omtaler oppgjøret som «Derby of the Americans», som på norsk kan oversettes til «Amerika-derbyet». Den søramerikanske mesterligaen er per i dag ikke avgjort.

* 14. desember: Vinnerne av de to kampene nevnt over møtes også i Qatar og spiller om finalebillett.

Fifa har tradisjonelt arrangert et årlig klubb-VM i desember, men formatet er blitt endret på og fått et langt større omfang. Neste sommer deltar 32 lag i en turnering som skal spilles hvert fjerde år.

Les også: Ancelotti med krystallklar beskjed om klubb-VM: – Fifa glemmer at ingen vil delta

Les kommentar: Hvem drepte fotballen vår? (+)