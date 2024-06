Ancelotti med krystallklar beskjed om klubb-VM: – Fifa glemmer at ingen vil delta

Det forteller han i et intervju med Il Giornale, gjengitt av Marca.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) er under økende press for å ta tak i det stadig flere mener er en altfor stor kampbelastning for spillerne. Den engelske spillerforeningen (PFA) advarte i slutten av mai om at streik kan bli brukt som virkemiddel i kampen for lettelser i det stadig tettere kampprogrammet i internasjonal fotball.

Real Madrid-sjef Ancelotti er klokkeklar på at den ferske Champions League-mesteren vil takke nei til å delta i turneringen. Han hevder det ikke vil gagne klubben økonomisk.

– Én enkelt Real Madrid-kamp genererer 20 millioner euro. Det er det Fifa vil gi oss for hele turneringen. I likhet med oss vil flere klubber avslå invitasjonen om å delta, forteller Ancelotti.

Den europeiske klubbsammenslutningen (ECA) er foreningen som forhandler med Fifa om de økonomiske premissene for deltakelse. Real Madrid er én av to klubber som fortsatt jobber for å realisere planene om en europeisk superliga, og storklubben fra Spania er derfor ikke en del av ECA.

– Fifa glemmer at ingen vil delta, fortsatte Ancelotti.