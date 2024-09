Idrettspresidenten hardt ut mot regjeringens anleggsplan: – Helt uforståelig

Idrettsforbundet offentliggjorde mandag sitt høringsinnspill til det nye spillemiddelregelverket. Der får regjeringen hard medfart.

Idrettspresidenten hevder blant annet at grepene som foreslås fra myndighetene, snarere vil bidra til lavere grad av sårt tiltrengt anleggsbygging.

«Det er helt uforståelig for oss at regjeringen, i disse tider hvor det er behov for en ekstra statlig satsing for å få bygget nødvendige anlegg, legger fram forslag til endringer i spillemiddelregelverket som vil bidra til det motsatte. Dette er alvorlig for idretten, for lokalmiljøene, for samfunnet og ikke minst for alle de det ikke er plass til i idrettslagene i dag», skriver Al-Samarai i en kronikk som ble publisert på forbundets nettsider fredag.

I selve høringsinnspillet som er sendt regjeringen, tas også harde ord i bruk.

«Vi er overrasket og skuffet over at regjeringen ikke følger opp egne ambisjoner i høringsforslaget, men tvert imot foreslår endringer som vil bidra til at det bygges færre anlegg fremover», heter det der.

NIF: Har ikke fått gehør

Videre mener idrettstoppene at innspill som er gitt tidligere, i liten grad har fått gehør.

«Svært få av disse er hensyntatt i høringsforslaget. Vi finner det underlig at ikke regjeringen i større grad lytter til hvordan idrettsbevegelsen mener at disse midlene bør benyttes for å skape aktivitet i idrettslagene rundt om i hele landet», skriver NIF.

I Al-Samarais kronikk hevdes det at regjeringen langt på vei har lukket ørene for det idretten har spilt inn.

«Planen er ikke laget i samarbeid med idrettsbevegelsen. Den vil heller ikke føre til at det rustes opp og bygges flere anlegg. Tvert imot vil den bidra til en reduksjon i anleggsbyggingen», skriver idrettspresidenten.

Den virkelighetsbeskrivelsen kjenner åpenbart ikke statssekretær Erlend Hanstveit i Kulturdepartementet seg igjen i.

– Dette er et høringsforslag, og ingenting er avgjort enda. Det forundrer meg at idrettspresidenten mener at forslaget ikke er utarbeidet i samarbeid med idrettsbevegelsen. Vi har hatt en grundig innspillprosess med møter i alle fylkene. Idretten har vært godt representert i alle møtene – både med lokale og regionale representanter. Vi har også hatt flere møter med NIF sentralt og med alle særforbundene, sier han til NTB.

– Målet er flere og bedre idrettsanlegg

Hanstveit svarer følgende på påstanden om at regjeringens forslag vil resultere i en reduksjon i anleggsbyggingen.

– Vi øker totalsummen til idrettsanlegg år til år. Målet er med dette forslaget er fortsatt flere og bedre idrettsanlegg. Vi vil ha riktig anlegg på riktig sted, og vi mener at det er kommuner og fylker som er de beste til å vurdere behovene sammen med idretten og andre. Vårt forslag vil sikre at det blir bygd mange nye anlegg og anlegg som det er størst behov for, vil bli prioritert.

Statssekretæren sier mange forslag som er kommet inn, er hensyntatt, men ikke alle.

– Vi har vært tydelige på at det er spillemidlene til idrettsformål som er finansieringskilden til anleggsordningen. NIFs primære forslag innebar en kraftig økning i tilskuddssatser, og en betydelig statlig finansiering fra statsbudsjettet i tillegg til spillemidlene til idrettsformål. Det er forslag som går ut over de økonomiske rammene i ordningen, sier Hanstveit.

Høringssvaret fra idrettsforbundet er sendt på vegne at 55 særforbund og ti idrettskretser. To av de største kretsene, Oslo og Viken, sender egne høringssvar.

Ni tiltak

Idrettsforbundet lanserer ni tiltak det ønsker å ha myndighetene med på knyttet til spillemiddelordningen.

«Å begrense retten til å søke om spillemidler vil være ødeleggende for norsk idrett. Alle som leverer en godkjent spillemiddelsøknad for bygging av idrettsanlegg, må få tildelt midler», heter det i et tiltak.

«De statlige tilskuddssatsene må økes. Tilskuddssatsene bør økes til minimum 25 prosent av normal anleggskostnad for de forskjellige anleggstypene. I dag er det gjennomsnittlige statlige bidraget 17–18 prosent. For de største anleggene dekker tilskuddene kun ti prosent av kostnadene», lyder et annet.

Statssekretær Hanstveit sier Kulturdepartementet deler idrettens ambisiøse holdning til at det trengs flere anlegg. Veien til målet ser de samtidig ikke likt på.

Hanstveit sier han synes NIF tar hardt i når de karakteriserer regjeringens forslag og hvilke konsekvenser de vil få.

– Det sentrale i høringsutkastet er at de anleggene det er mest behov for, ut ifra lokale og regionale vurderinger, er de som skal prioriteres. Vi har informert Idrettsforbundet om at det ikke skal gå mindre penger til idrettsanlegg i de kommende årene, tvert imot, sier statssekretæren til NTB.

NIF viser til at over 400 idrettslag i Norge har innrapportert at de ikke har plass til alle som ønsker å drive med idrett.

