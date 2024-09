Vålerenga tar grep i støtteapparatet: – Et viktig fagfelt

I 2022 ble Ann-Helen Gamlesanne ansatt som mental trener i Vålerenga. Etter at kontrakten hennes gikk ut i fjor, har VIF stått uten mental trener i støtteapparatet. Nå er klubben i ferd med å engasjere en ny trener i rollen.

– Vi ser litt på hva slags avtale vi skal ha. Det blir neppe en hundre prosentstilling, men det vil bli en dedikert mental trener, innleder VIF-sjef Svein Graff overfor Dagsavisen.

Hvem som får rollen er foreløpig ikke avgjort. Graff forteller at VIF har vært i dialog med flere ulike kandidater og ser for seg at den nye treneren både skal få et ansvar for A-laget og på individuelt nivå.

– Det blir nok en prosjektstilling, for å kalle det det – altså at vi blir enige om innholdet og hvor ofte vedkommende er i og rundt laget. Men vi har ikke landet hvem det blir ennå.

Les alt om Vålerenga her!

– Hvorfor ønsker dere mental trener?

– Det er en kompetanse vi har ønsket å ha på plass hele veien. Da vi rykket ned og skulle spare ressurser, trengte vi dette året på å stake ut kursen på hvordan både støtteapparatet i 2025 skulle se ut og hvilke ressurser vi hadde til rådighet, svarer Graff.

– Vi har på ingen måte rykket opp ennå, men det ser bra ut og vi må uansett planlegge for neste sesong.

Les også: Tilbake etter kneskaden: – Var ikke sikkert at jeg skulle stå her nå (+)

VIF-sjefen håper også at den nye treneren kan jobbe inn mot de yngre spillerne.

– Det er et viktig fagfelt, men det er veldig mange ulike former for mental trening. Det ene er å jobbe inn mot et lag med tanke på prestasjoner. Det andre er at det er vidt forskjellige personlige behov.

Det er heller ikke klart når den nye treneren starter i klubben.

– Det er litt avhengig av hvem vi lander på. I teorien kan vedkommende begynne ganske umiddelbart, men det kan også være naturlig å tenke 2025 og ved årsskiftet. Mest sannsynlig snakker vi nok januar 2025, sier Graff.

Les også: Lanserer ny satsing i VIF: – Det er en «missing link» her (+)