NFF tar nytt grep mot dommerhets: – Bør være musestille fra alle på banen og sidelinjen

Dommere i barne- og ungdomsfotballen utsettes til stadighet for hets og upassende oppførsel. Nå lanserer Norges Fotballforbund et helt nytt virkemiddel i håp om at den som vurderer en kraftsalve, heller holder munnen lukket.

Alle rekrutteringsdommere og dommere under 18 år kan nå bli utstyrt med et grønt armbind. Ordningen er frivillig, men forbundet oppfordrer til å ta «plagget» i bruk.

– Dersom en dommer ønsker å vise at hun eller han er fersk ved å bære et grønt armbind, så bør det være musestille både fra alle på banen og sidelinjen, sier Trond Ivar Døvle.

Han er fagansvarlig for dommerutvikling i NFF.

Skal snu trend

Forbundet viser videre til at frafallet blant dommerne på breddenivå er stort. I 2023 var det registrert 1386 såkalte rekrutteringsdommere. Mange av disse sluttet i løpet av det første året.

Nå er håpet at grønne armbind kan bidra til å snu denne trenden.

– Det er mye engasjement i fotball, og noen ganger kan vi trenge en påminnelse for å holde hodet kaldt med hensyn til eget lag, motstandere og dommere, sier fagansvarlig Døvle.

– Det er her de grønne armbindene har sin funksjon. Ingen, verken spillere, trenere eller dommere, er utlært etter en sesong eller to. I denne tidlige fasen er det viktig med arbeidsro for å sikre god utvikling og gode opplevelser, legger han til.

Testet i England

De grønne armbindene lanseres etter inspirasjon fra Norges Håndballforbund, som har innført grønne fløyter og grønne svettebånd for å markere at en uerfaren dommer er i aksjon.

«Dette tiltaket innføres for å sikre respektfull oppførsel fra trenere, spillere og publikum mot unge dommere som gjør sitt beste», heter det.

NFF har også denne sesongen testet ut et annet virkemiddel i kampen mot dommerhets på lavere nivå: 10 minutters direkte soning ved protester mot avgjørelser.

Grepet er tatt etter at det også har vært testet ut i England med gode resultater.

Det er Sogn og Fjordane fotballkrets som har gått i front med pilotprosjektet i 2024-sesongen. Muligheten til å vise ut spillere i ti minutter benyttes fra 3. divisjon for kvinner og 4. divisjon for menn og ned til 13-årsklassen.

For kamper med spilletid på 80 minutter eller mindre vil spillere sone i fem minutter, ikke ti.

Positive tilbakemeldinger

Ifølge NFF har dommerne gitt tilbakemelding om «en vesentlig positiv endring fra spillerne, mindre kjeftbruk og negative kommentarer».

– Vi har en jobb å gjøre for å redusere unødig press på dommerrollen og på den måten øke rekrutteringen og minimere frafallet blant dommere, sier Døvle i NFF.

Kretsleder Arve Helle i Sogn og Fjordane er positiv til grepet.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke for store endringer i spillet vi elsker, men i dette tilfellet var det nesten overraskende mange positive tilbakemeldinger på piloten fra både spillere og trenere, sier han.

