Ruud åpner Laver Cup mot argentiner

Ruud deltar i Laver Cup for fjerde gang etter debuten i 2021. Verdenslaget står med to strake seirer etter at de i fjor vant hele 13-2.

Startskuddet får årets turnering i Berlin går klokken 13 fredag. Da skal det spilles to singlekamper etter hverandre, der Ruud og Cerundolo er først ut.

Det står 3-3 innbyrdes mellom Ruud og Cerundolo siden det første møtet i 2022. Ruud utlignet duellen da han slo Cerundolo i strake sett i Paris-OL i sommer.

Argentineren er nummer 31 på ATP-rankingen, mens Ruud er på niendeplass.

Ruud kommer til Laver Cup-turneringen etter at han ledet Norge til seier over Portugal i Davis Cup nylig.

Etter Ruuds kamp skal Stefanos Tsitsipas møte Thanasi Kokkinakis. Senere fredag skal det spilles single og double. Det er ikke bestemt ennå hvem som skal spille de kampene.

Björn Borg er kaptein for Europa-laget der også Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev og Grigor Dimitrov er med. John McEnroe leder verdenslaget som ellers består av Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton og Alejandro Tabilo.

