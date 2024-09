Molde tok sjuende strake seier over KBK: – Aldri hatt det så enkelt

Dermed forlenget også Molde seiersrekken til sju strake over fylkesrivalen. Sist KBK klarte å ta poeng mot moldenserne var helt tilbake i august 2021, da de vant 2-1 på hjemmebane.

Etter forrige ukes 6-1-seier over Fredrikstad og onsdagens maktdemonstrasjon klatret Molde forbi Viking på tabellen. Det er riktignok bare målforskjell som skiller til siddisene på 3.-plass.

– Jeg synes at vi er briljante og har full kontroll hele veien. Jeg har aldri vært med her og hatt det så enkelt. I dag er vi gode og har satt standarden igjen, sa Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

Eikrem og Eirik Haugan sikret tomålsledelse for gjestene til pause, før Ola Brynhildsen og Kristian Eriksen doblet ledelsen i 2. omgang.

– Det var bra i dag, synes jeg. Vi snakket om å opprettholde det gutta gjorde hjemme mot Fredrikstad. Der så vi at vi hadde fått igjen energi, fortalte Eriksen til TV 2.

Molde fikk en drømmestart på kampen da Eikrem sendte gjestene i ledelsen etter bare sju minutter.

– Det er rett og slett et Molde-lag som er ordentlig påskrudd fra start av. De har skapt sjanse på sjanse, utbrøt TV 2-kommentator Petter Bø Tosterud.

Eikrem gikk først på skudd, men forsøket ble blokkert, og ballen falt ned til Brynhildsen. Spissmakkeren la ballen fint tilbake til Eikrem, som trillet inn 1-0-målet.

VAR-annullering

Et drøyt kvarter senere doblet Haugan Moldes ledelse da han pirket inn et nydelig innlegg fra Markus Kaasa.

Minutter senere så det ut til at også Kristian Eriksen hadde notert seg på scoringslisten da han skled inn et innlegg fra Eikrem, men en VAR-sjekk kunne avsløre at dommerne hadde gitt et innkast feil vei i opptakten til scoringen.

Rett før hvilen var Eikrem millimeter unna å få med seg en 3-0-ledelse inn i garderoben, men ballen gikk stang-ut.

– Det var pisse ræva . Vi blir feige og må opp ett hakk, var KBK-spiller Rubel Altes klare dom til pause.

Uten Dæhli

Alte og resten av KBK klarte ikke å heve seg, og bare tre minutter inn i 2. omgang satte Brynhildsen inn Moldes tredje scoring på et innlegg fra Eriksen.

Vondt ble til verre for KBK da Eriksen vant ballen høyt i banen og spilte opp Kaasa, som sendte ballen videre til Haugen, før Eriksen fikk ballen tilbake og sendte Molde opp i 4-0-ledelse.

Til tross for maktdemonstrasjonen måtte gjestene klare seg uten stjernespiller Mats Møller Dæhli, som er ute med sykdom. I hans fravær kom Eriksen tilbake i startelleveren etter å ha vært ute med suspensjon i 6-1-seieren over Fredrikstad.

---

Kampfakta

Eliteserien menn onsdag, fra 19. runde

Kristiansund – Molde 0-4 (0-2)

4030 tilskuere

Mål: 0-1 Magnus Wolff Eikrem (7), 0-2 Eirik Haugan (23), 0-3 Ola Brynhildsen (48), 0-4 Kristian Eriksen (61).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: David Tufekcic, Kristian Lien, Oskar Sivertsen, Igor Jelicic, Kristiansund, Isak Amundsen, Molde.

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil (Oskar Sivertsen fra 74.), Marius Olsen, Dan Peter Ulvestad (Andreas Hopmark fra 56.), Mikkel Rakneberg (Christoffer Aasbak fra 56.) – Jesper Isaksen, Erlend Segberg, Ruben Alte (Wilfred George fra 56.) – David Tufekcic (Igor Jelicic fra 56.), Kristian Lien, Alioune Ndour.

Molde (3-2-3-2): Albert Posiadala – Isak Amundsen, Casper Øyvann, Eirik Haugan – Martin Linnes (Niklas Ødegård fra 79.), Kristoffer Haugen (Halldor Stenevik fra 62.) – Markus Kaasa (Eirik Hestad fra 62.), Kristian Eriksen, Emil Breivik (Mads Enggård fra 45.) – Ola Brynhildsen, Magnus Wolff Eikrem (Frederik Ihler fra 71.).

---