Molde forlenget kontrakten med trener Moe: – Har sterke følelser for klubben

Det bekrefter klubben selv mandag.

– Erling har vært en kontinuitetsbærer i klubben i mange år. Han har bidratt til mange feststunder for Molde Fotballklubb og våre supportere. Resultater og en sterk motivasjon til å fortsette arbeidet la et godt grunnlag for å bli enige om en forlengelse, sier styreleder Odd Ivar Moen i en uttalelse.

Moe selv er storfornøyd med å få den nye avtalen på plass.

– Vi har høye ambisjoner, og nå kan vi planlegge en spennende høst og neste sesong med den roen og forutsigbarheten som kreves for å lykkes. Jeg har sterke følelser for klubben og dette prosjektet, og jeg er veldig motivert for å ta klubben til nye høyder, sier han.

54-åringen har ledet Molde på permanent basis siden 2019. Før det var han både assistenttrener og midlertidig trener.

– Erling er flink til å manøvrere og finne gode løsninger når uforutsette situasjoner oppstår. Det har han vist ved mange anledninger, og vi har tro på at han vil levere sterke resultater også fremover. Vi er veldig fornøyde med å få han med oss videre, sier administrerende direktør Øystein Neerland.

Molde ligger på tredjeplass i årets eliteserie. Tre poeng skiller opp til sølvplasserte Viking.

Bodø/Glimt synes å ha et meget godt tak på gullet.

