Tidligere Lyn-spiller Melgård med ny scoring i Madrid-seier

18-åringens mål kom 20 minutter før slutt og utlignet oppgjøret i hovedstaden. Melgård rykket gjennom forsvaret og mottok en pasning. Deretter tok hun seg forbi målvakten og satte ballen i åpent mål.

Melgård scoret også i 2-1-seieren over Tenerife i serieåpningen. Hun gjorde i sommer overgang fra Lyn til spansk fotball og har fått en god start.

Like før slutt i søndagens kamp ble Barbara Lopez matchvinner for Madrid som dermed står med full pott hittil.

Caroline Graham Hansen står også med to scoringer denne sesongen etter sin måldobbel for Barcelona fredag. I alt sju spillere har notert to scoringer hittil.

