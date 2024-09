Tidligere Glimt-helt er brennhet – herjer for Rennes i fransk fotball

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Grønbæk forlot Glimt tidligere i år til fordel for spill i Ligue 1. Overgangssummen på langt over 150 millioner kroner var rekordstor.

Søndag spilte 23-åringen en sentral rolle da Rennes slo Montpellier hele 3-0 på hjemmebane.

Grønbæk slo den målgivende pasningen til vertenes første mål før pause, og etter en times spill var han selv på pletten og satte inn kampens tredje og siste fulltreffer.

Det var danskens første scoring i den franske ligaen.

Gode prestasjoner over tid ga Grønbæk debuten for det danske landslaget i 2-0-seieren mot Sveits i nasjonsligaen for en drøy uke siden. Deretter scoret han i den påfølgende kampen mot Serbia.

I søndagens kamp ble Grønbæk byttet ut midtveis i andre omgang. Fra benken kunne han se resten av kampen sammen med landsmannen Henrik Meister, som også gikk til fransk fotball fra Sarpsborg nylig.

Leo Skiri Østigård spiller også for Rennes, men var ikke med i kamptroppen mot Montpellier.

