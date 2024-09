Magnus Carlsen nær fiasko i sjakk-OL – var elleve minutter for sen til start

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Elleve minutter hadde forsvunnet fra den norske mesterens klokke da han ankom sjakkbrettet i Ungarn, ifølge Chess24. Om klokken hadde rundet 15 minutter, hadde Carlsen automatisk tapt partiet, skriver Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Det er ikke kjent hva den sene ankomsten skyldtes.

Da han omsider fikk summet seg, la han sin colombianske motstander under press og vant med svarte brikker. På det 16. trekket trengte Pantoja mye tid, noe som førte til at Carlsen fikk igjen den tiden han mistet i startfasen.

Deretter var Carlsen rask, mens Pantoja fortsatte å bruke en del tid. Nordmannen skaffet seg et seiersgrep Pantoja ikke kom seg ut av, og han ble satt sjakk matt etter 40 trekk.

I tillegg til Carlsen deltar Johan-Sebastian Christiansen, Aryan Tari, Frode Urkedal og Elham Amar for Norge, som lå et stykke nede på resultatlisten etter to runder.

Urkedal slo Esteban Quiceno med hvite brikker fredag.

Christiansen, Tari og Urkedal har alle spilt tre runder hittil, mens Carlsen erstattet Amar i tredje runde fredag.

Olga Dolgova, Niina Koskela, Viktorija Ni, Sheila Barth Stanford og Monika Machlik deltar for Norge i kvinneklassen. De lå på delt sjuendeplass etter to runder og møter England i tredje runde fredag.

