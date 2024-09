Fotballverden tar farvel med «Svennis» – bisettes i dag

Ifølge Aftonbladet er det plass til 600 personer i kirken. Mellom 150 og 200 er reservert familie og venner som inkluderer ledere og spillere som har jobbet med ham i løpet av de 40 årene han var i treneryrket.

Fredag morgen ble trekisten båret inn i den teglsteinsrøde kirken. Rett før klokka 9 ankom sønnen Johan og datteren Lina Eriksson. Pappa Sven (95) kom også.

Blant gjestene er David Beckham med familie og trenerikonet Roy Hodgson.

Eriksson ble diagnostisert med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen mot slutten av fjoråret. 26. august gikk han bort med familien rundt seg, 76 år gammel.

Før bortgangen rakk Eriksson å bli hyllet av flere klubber i Europa. I januar ble han hedret på den svenske idrettsgallaen.

Best kjent

Eriksson er best kjent for tiden som trener for Englands fotballandslag fra 2001 til 2006. Svensken vant ellers ligatitler med både Benfica (tre) og Lazio (en), i tillegg til triumfen i Uefa-cupen med IFK Göteborg i 1982.

– Det har vært en drøm. En av de beste jobbene i verden er å være fotballmanager, skrev Eriksson i et innlegg i The Telegraph kort tid før han gikk bort.

I den nye dokumentaren «Svennis», som er laget av strømmetjenesten Amazon Prime, sier Eriksson at han ønsker at asken hans skal spres på innsjøen Fryken i Värmland.

– Det er et vakkert sted. Det gjør en rolig. Det gjør meg rolig. Fjellet der, nedenfor fjellet, min far vokste opp der. Hvis du ser rett fram, har du Torsby der jeg vokste opp. I den andre retningen er Sunne, der jeg ble født. Jeg har alltid tenkt at det er et godt sted å sove, sier Eriksson.

Glade

Eriksson ville også at menneskene skulle være glade og at det skulle være en folkelig og glad begravelse. Jazz fra New Orleans og musikk fra katalogen til Sven Ingvars var ventet å stå på programmet.

– Et hedersoppdrag. «Svennis» var venn med både meg og familien, sa Sven Ingvars frontmann Oscar Magnusson til P4 Värmland. Sven Ingvars skulle opptre på Kollsberg Hembygdsgård under minnestunden etter at seremonien ved kirken var over.

