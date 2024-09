«Svennis» hyllet før Sverige kjørte over Estland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Svennis» skal bisettes 13. september, men ble først hyllet med ett minutts stillhet på nasjonalarenaen i Solna da Sverige skulle spille sin første hjemmekamp siden legendens bortgang.

Etter hyllesten vartet også de svenske stjernene opp med festfotball da de vant 3-0.

Viktor Gyökeres sendte vertene i ledelsen etter en halvtime, før Alexander Isak doblet ti minutter senere. Og svenskene fikk også med seg en tremålsledelse til pause da Gyökeres satt einn sitt annet mål for kvelden, ett minutt før hvilen.

Vondt ble til verre for Estland da Kevor Palumets fikk sitt annet gule kort og ble sendt i dusjen etter en drøy time.

Eriksson ble diagnostisert med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen mot slutten av fjoråret. 26. august gikk han bort med familien rundt seg, 76 år gammel.

Eriksson er best kjent for tiden som trener for Englands fotballandslag fra 2001 til 2006. Svensken vant ellers ligatitler med både Benfica (tre) og Lazio (en), i tillegg til triumfen i Uefa-cupen med IFK Göteborg i 1982.

Den siste tiden før han gikk bort, fikk han oppleve å bli hyllet over store deler av Fotball-Europa.

