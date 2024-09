Svennis bisettes 13. september – vil at asken skal spres på innsjø

Svenske medier fikk mandag bekreftet datoen for bisettelsen av den avdøde trenerlegenden.

Eriksson ble diagnostisert med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen mot slutten av fjoråret. 26. august gikk han bort med familien rundt seg, 76 år gammel.

Etter bisettelsen i Torsby skal det holdes en musikkprosesjon til Kollsbergs hembygdsgård.

I den nye dokumentaren «Svennis», som er laget av strømmetjenesten Amazon Prime, sier Eriksson at han ønsker at asken hans skal spres på innsjøen Fryken i Värmland.

– Det er et vakkert sted. Det gjør en rolig. Det gjør meg rolig. Fjellet der, nedenfor fjellet, min far vokste opp der. Hvis du ser rett fram, har du Torsby der jeg vokste opp. I den andre retningen er Sunne, der jeg ble født. Jeg har alltid tenkt at det er et godt sted å sove. Asken kan kastes i vannet her. Det føles som hjemme, sa trenerlegenden.

Eriksson er best kjent for tiden som trener for Englands fotballandslag fra 2001 til 2006. Svensken vant samtidig ligatitler med både Benfica (tre) og Lazio (en), i tillegg til triumf i Uefa-cupen med IFK Göteborg i 1982.

Den siste tiden før han gikk bort, fikk han oppleve å bli hyllet over store deler av Fotball-Europa.

