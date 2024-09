Verdensmester Tviberg legger opp: – Kjenner på frykten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kjenner på den frykten for å skade meg igjen, den er blitt såpass stor, sier Tviberg til NRK.

Tviberg skadet seg stygt i Killington i USA i november. Før jul var hun gjennom sin femte korsbåndoperasjon. Nå tar hun ikke sjansen på å fortsette livet som toppidrettsutøver.

– Konsekvensen av å fortsette er så sinnssykt stor at jeg bare klarer ikke å stå inne for det valget om jeg hadde valgt det, sier hun.

Tviberg fikk sitt karrierehøydepunkt i Frankrike da hun ble verdensmester i parallellstorslalåm i 2023. Det var første gang siden 1958 at en norsk kvinne tok individuelt VM-gull i alpint.

– Jeg er takknemlig for alt jeg har opplevd som utøver, og at jeg klarte å oppnå det jeg gjorde. Selvfølgelig kommer jeg til å savne jentene og teamet rundt alpinlandslaget og det å prestere hver helg hele vinteren, sier Tviberg i en pressemelding.

– I dag er jeg stolt over å ha tatt dette valget. Jeg er også stolt over at jeg ikke ga meg før, jeg har fått opplevd så mye, spesielt de siste årene av karrieren min, sier hun.

Tviberg står med 85 starter i verdenscupen og gikk til topps i parallellslalåm i Andorra for et drøyt år siden. Tviberg har også OL-bronse og OL-sølv i lagkonkurranse. Individuelt i verdenscupen noterte hun seg for en 5.-plass som beste resultat.

Nå starter et nytt liv for bergenseren.

– Jeg er veldig nysgjerrig, veldig spent. Men det er skummelt akkurat nå.

