Krav i Kenya etter Cheptegei-drapet: Kvinnelige løpere må beskyttes bedre

Cheptegei døde i forrige uke etter at uganderen noen dager tidligere hadde blitt dynket i bensin og satt fyr på i sitt eget hjem. Kenyansk politi mener det var Cheptegeis ekskjæreste som sto bak ugjerningen. Senere døde han selv av skadene han fikk i hendelsen.

I oktober 2021 ble den kenyanske langdistanseløperen Agnes Tirop funnet død i sitt hjem. Tirops mann er anklaget for å ha stått bak drapet, men har hele tiden nektet for å ha hatt noe med det å gjøre.

Under ett år senere ble Damaris Muthee Mutua funnet drept. Obduksjonen avdekket at hun hadde blitt kvalt, og kjæresten ble anklaget for å ha begått ugjerningen.

I en lederartikkel tar Kenya Star til orde for at myndighetene må bedre beskyttelsen av landets kvinnelige utøvere.

– Regjeringen må sette opp et støtteprogram. Det er den eneste løsningen for å beskytte disse kvinnene, står det i saken.

En vekker

De skriver samtidig at enhver kontrakt som involverer en kvinnelig utøver, bare bør være gyldig dersom den er signert av en regjeringsadvokat.

Nyhetsbyrået TT skriver at Tirops dødsfall i 2021 ble en vekker i Kenya, der kvinnelige løpestjerner risikerer å bli utnyttet av trenere, agenter eller en av sine nærmeste.

– Kvinnelige idrettsutøvere får det økonomiske ansvaret for hele familien, sa treningskollega Mary Keitany til AFP etter at Tirop ble drept.

Les også: Ekskjæreste mistenkt for å tent på OL-løper – døde selv på sykehus

– Reddet mange liv

Keitany uttalte da at jenter tvinges til å slutte på skolen for å satse på et liv i idretten, og hun hevdet samtidig at de ikke får bestemme over eget liv og risikerer å bli utnyttet seksuelt.

I kjølvannet av Tirops dødsfall ble organisasjonen «Tirop's Angels» etablert. De reiser rundt i Kenya for å informere unge jenter om varseltegn på vold i hjemmet, og hvordan de kan rapportere dette.

– Vi har reddet mange liv, har sølvvinner på halvmaraton i EM i Roma, Joan Chelimo, tidligere uttalt.

Les også: OL-løper døde etter å ha blitt tent på av kjæresten