OL-løper døde etter å ha blitt tent på av kjæresten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Ugandas friidrettsforbund i en uttalelse torsdag.

– Vi er dypt triste over å måtte meddele bortgangen til vår utøver, Rebecca Cheptegei, tidlig i morges. Hun ble et tragisk offer for vold i hjemmet. Som forbund fordømmer vi slike handlinger og krever rettferdighet, står det i meldingen.

Kenyansk politi mener det var kjæresten som sto bak ugjerningen søndag. Han skal også ha blitt skadet, og det var naboer som kom til og slukket brannen.

Så mye som 75 prosent av kroppen til Cheptegei ble påført brannskader, ifølge rapporter fra Kenya. Det brutale angrepet skjedde i Trans Nozia, som ligger nær grensen til Uganda.

Ifølge lokalt politi skal det stadig ha vært konflikter mellom Cheptegei og partneren.

I sommer ble Cheptegei nummer 44 i OL-maratonen i Paris.