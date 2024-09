Tutta kan skrive golfhistorie – her er alt du trenger å vite om Solheim Cup

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årets utgave av den prestisjetunge duellen mellom Europas og USAs største golfstjerner spilles på Robert Trent Jones Golf Club i Gainesville i den amerikanske delstaten Virginia.

Ett år er gått siden Suzann Pettersen ledet Europa til en dramatisk seier i Spania. Etter tre dager med kamper ble det 14-14 og poenglikhet, hvilket betyr at den regjerende mesteren utropes til vinner.

Europa gikk også til topps i 2019 og 2021. Aldri tidligere har et lag vunnet Solheim Cup fire ganger på rad. Nå kan det være dags. Som i fjor er Tutta kaptein for Europa-laget.

– Vi er vant til å være underdog og er ganske fornøyde med det. Ser du på de tre siste Solheim-utgavene, har vi vist at vi er gode nok til å vinne, sier hun til Sky Sports.

Stacy Lewis får også fornyet tillit som USA-kaptein.

Dette må du vite før den intense duellen starter i Virginia i USA fredag ettermiddag norsk tid:

Disse spillerne skal i aksjon

USA: Nelly Korda, Lilia Vu, Lauren Coughlin, Ally Ewing, Allisen Corpuz, Megan Khang, Andrea Lee, Rose Zhang, Lexi Thompson, Alison Lee, Jennifer Kupcho og Sarah Schmelzel.

Korda og Vu topper verdensrankingen. Verdt å merke seg er det også at veteranen Thompson gjør sin sjuende og siste start i Solheim Cup. Hun avslutter karrieren i høst.

Europa: Charley Hull (England), Leona Maguire (Irland), Céline Boutier (Frankrike), Carlota Ciganda (Spania), Esther Henseleit (Tyskland), Maja Stark (Sverige), Linn Grant (Sverige), Madelene Sagström (Sverige), Albane Valenzuela (Sveits), Anna Nordqvist (Sverige), Georgia Hall (England) og Emily Pedersen (Danmark).

Sveitsiske Valenzuela og tyske Henseleit får sin Solheim Cup-debut. Hun var et av Tuttas kapteinsvalg og for mange en overraskelse i den europeiske troppen.

Slik er formatet

I alt skal det spilles 28 kamper fordelt på de tre spilledagene. Vinnerne i hver enkelt kamp belønnes med ett poeng. Første lag til 14,5 poeng kan ikke innhentes og har vunnet.

De to første dagene spilles det enkeltkamper der to europeere møter to amerikanere i enten foursome eller fourballspill.

I foursome slår de to spillerne fra samme kontinent på samme ball. Paret med lavest score vinner det enkelte hullet.

I fourball spiller de fire spillerne i hver duell med hver sin ball. Den beste europeiske ballen og den beste amerikanske ballen på hvert hull gjøres gjeldende.

Det er kapteinene som avgjør hvilke spillere som skal settes opp i de ulike kampene i foursome og fourball.

Søndag avsluttes Solheim Cup med tolv singlekamper. Da skal samtlige spillere i aksjon.

Derfor spilles Solheim Cup også i år

Den gjeve turneringen spilles normalt annethvert år og på motsatte årstall av herrenes Ryder Cup. Avlysningen i 2020 kom som følge av koronapandemien og førte til at strukturen røk.

Dermed må det to strake Solheim Cup-år til for å komme tilbake i rett rytme.

Den neste turneringen finner sted i 2026.

Hvem sender årets Solheim Cup?

Det er Viaplay som har de norske rettighetene til den kommende turneringen i Virginia. Sendeskjemaet ser slik ut:

Fredag: 13.00-00.30.

Lørdag: 13.00-00.30.

Søndag: 14.45-21.30.