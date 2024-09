Vurderer betalingsforbud til ulovlig IPTV

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En uke etter at Viaplays norgessjef Kenneth Andresen i intervju med NTB slo alarm om omfanget av ulovlig strømming, varsler Kulturdepartementet overfor Nettavisen at det jobbes med tiltak.

Et av dem er et betalingsforbud til IPTV, slik som er innført mot kunder av utenlandske spillselskaper.

– Vi har fått innspill fra flere aktører om at de ønsker seg et betalingsformidlingsforbud knyttet til ulovlige IPTV-tjenester, à la det vi har på pengespillområdet. Dette er noe som departementet nå vurderer, opplyser Kulturdepartementet i en epost til Nettavisen gjennom kommunikasjonsrådgiver John Olav Kroken.

– Blant annet ser vi på om dette er teknisk mulig og hvordan et slikt forbud kan reguleres. Det er imidlertid for tidlig å konkludere om et slikt forbud er veien å gå.

Under fotballtinget i vår la TV 2 fram tall som tilsier at 300.000 nordmenn benytter seg av ulovlige strømmetjenester ved IPTV. Særlig tilbys direktesendt fotball til mye lavere pris enn rettighetshaver krever.

Forrige uke hevdet Viaplay-sjef Kenneth Andresen overfor NTB at selskapet taper flere milliarder kroner i inntekter i det norske markedet på ulovlig strømming av sport.

Det utløste også en debatt om prisingen av sportsinnhold, som Premier League. Mange har klaget på høye priser og pekt på det som grunn til at mange tyr til ulovlige løsninger.

