Stabæk slo Lyn på Kringsjå – Eikeland reddet sølvjagende Brann

Tre poeng betyr at Brann har 14 poeng opp til serieleder Vålerenga. Ned til Rosenborg på bronseplass skiller det tre poeng. Trønderne har i likhet med Brann spilt én kamp mindre enn VIF.

Brann var ventet å gjøre kort prosess med nedrykkstruede Åsane søndag, men fikk det alt annet enn enkelt på eget gress. Avgjørelsen falt så sent som i det 72. minutt. Innbytter Rakel Engesvik fikk kontroll på en bakromspasning fra Ingrid Stenevik, og foran mål ventet Eikeland. Fra kloss hold sendte 29-åringen hjemmelaget i ledelsen. Dermed tok Brann alle tre poengene.

– Det var godt at den satt til slutt. Enormt forarbeid fra Rakel, så den er ferdigscoret. Den satt langt inne i dag. Det viser bra karakter, sa Eikeland til TV 2.

I neste serierunde skal Vålerenga på besøk til Røa, mens Rosenborg tar imot Arna-Bjørnar. Brann gjester på sin side Kolbotn.

Åsane blir på sin side værende på 9.-plass med sju poeng. Kun bedre målforskjell skiller Åsane fra jumboplassen til Arna-Bjørnar, som søndag tapte 1-2 hjemme mot Kolbotn. Oppgjøret mellom Lyn og Stabæk i Oslo endte 0-1.

– Går for tregt

Åsane kom til oppgjørets første store målsjanse allerede etter fire og et halvt minutt. Katarina Dybvik Sunde fant lagvenninne Mathilde Sangolt, som fra kloss hold fikk løsnet skudd. Mellom stengene i Brann-målet sto Aurora Mikalsen i veien for Sangolts avslutning. For Branns del var det lite som stemte den første drøye halvtimen.

– Vi er ikke flinke nok til å holde rytmen i kampen. Det går for tregt. I stedet for å utnytte de rommene som oppstår, er vi alt for slappe. Vi har mye å stramme opp, så vi må justere godt, sa Brann-assistent Øyvind Tjelde Haga til TV 2 mot slutten av den første omgangen.

Med drøye fem minutter til pause ble vertenes Karoline Haugland satt opp i god skuddposisjon, men gjestenes sisteskanse Savanna Duffy reddet mesterlig. Det samme gjorde hun da Nora Lie Eghdami forsøkte seg fra 14-15 meter.

Med tjue minutter igjen var Haugland igjen farlig frampå, men forsøket fra distanse skjøt hun i stolpen. Kort tid senere satt den endelig for Brann da Eikeland sendte vertene foran.

Spesiell oppladning

Opptakten til søndagens kamp i Bergen var av det spesielle slaget. I slutten av juli opplyste Åsanes sportssjef Svein Andreassen overfor lokalavisen Åsane Tidende at lagets hovedtrener Øyvind Tjelde Haga var ansatt som assistenttrener i Brann fra 2025.

Snaue tre uker senere kom kontrabeskjeden om at Haga meldte overgang til Brann umiddelbart, noe som fikk blant andre Åsane-spiss Katarina Sunde til å reagere. Brann ville nemlig først ikke røpe at det var Haga som var ansatt som assistenttrener, ettersom han på daværende tidspunkt var Åsane-trener.

– Det var en spesiell måte å gjøre ting på av ham og styret i Åsane. Det er litt naivt å tro at noe kan holdes hemmelig i et halvt år. Vi bare tenkte, okei? Dette er rart, kan du ikke bare stikke med en gang? undret Sunde overfor Bergensavisen.

