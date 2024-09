Gjert Ingebrigtsens advokat reagerer sterkt på avpublisering: – NRK tar part i en straffesak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Elden, som representerer Gjert Ingebrigtsen i straffesaken mot friidrettstreneren, retter skarpe beskyldninger mot NRK.

– At kringkastingssjefen ikke forstår at denne redaksjonelle vurderingen de facto innebærer at de tar part i en straffesak som ikke har vært oppe til doms – og dermed undergraver uskyldspresumsjonen som samfunnet vårt bygger på – er svært lite tillitvekkende fra landets viktigste redaktør, og bidrar til forhåndsdømming av Gjert Ingebrigtsen, sier han.

Fredag morgen ble det kjent at NRK har besluttet å avpublisere TV-dokumentaren Ingebrigtsen-familien.

Elden sier han reagerer sterkt på at avgjørelsen ble tatt etter dialog med Ingebrigtsen-barnas bistandsadvokat, og hevder at verken Gjert Ingebrigtsen eller han selv var kontaktet på forhånd.

Sentralt i bevisføringen

– Vi fikk vite om dette gjennom en pressemelding. Hvordan kringkastingssjefen da kan hevde at de ikke tar side i konflikten stiller jeg meg derfor undrende til, sier Elden.

Han peker videre på at han selv og medforsvarer Heidi Reisvang har begjært den aktuelle TV-serien sikret som bevis. Elden hevder innholdet vil være helt sentralt i bevisføringen i den kommende rettssaken.

– Vi forutsetter at politiet har gjort nødvendige grep slik at det ikke oppstår en diskusjon om utlevering av upublisert materiale når saken skal opp for retten, sier Elden.

Den populære TV-serien ble sendt mellom 2016 og 2021. Siden den gang har alle sesongene, foruten den første, vært tilgjengelig i NRKs strømmetjeneste.

Avpubliserte

NRK har tidligere stått fast på at «Team Ingebrigtsen» fortsatt skal være tilgjengelig for seerne. Fredag formiddag var den fjernet.

– Dette skjer som følge av en direkte kontakt med medvirkende familiemedlemmer, som uttrykker at seriens tilgjengelighet er en stor belastning for dem, en belastning som kommer på toppen av øvrig trykk som familiemedlemmer nå opplever, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en uttalelse.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner. Friidrettstreneren har hele tiden avvist straffskyld.

I april ble flere saker mot Ingebrigtsen lagt vekk. Fire av barna hans klaget så på politiets avgjørelse. I etterkant bestemte politiet at saken mot Jakob Ingebrigtsen skal vurderes på nytt.