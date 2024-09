Utskjelt OL-deltaker åpner opp om hetsen: – Jeg fikk panikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gunn, som konkurrer under kallenavnet «Raygun», ble en snakkis over hele verden etter sin opptreden under Paris-OL. Mye av oppmerksomheten har vært av negativ art.

36-åringen endte uten poeng i breakdans-konkurransen under sommerlekene i Frankrike. Mange mente i etterkant at hun aldri burde ha blitt sendt til Frankrike.

Raygun har også blitt parodiert på talkshow i USA.

Nå har 36-åringen stilt til sitt første store intervju etter deltakelsen i Paris. I programmet The Project hos TV-kanalen Network 10 i hjemlandet fikk hun blant annet spørsmål om hun helt ærlig mener hun er Australias beste breakdanser.

– Jeg tror merittlisten min taler for det, svarte hun ifølge BBC.

Kritikkstormen etter OL har vært tung å bære.

– Det var helt vilt. Hvis folk begynner å følge etter meg, hva skal jeg gjøre? Det sendte meg inn i en tilstand av panikk. Jeg ble nervøs for å være ute blant folk, sa hun.

En rekke uverifiserte rapporter har stilt spørsmål ved hvordan Gunn kunne kvalifisere seg til OL. Etter at en underskriftskampanje begynte å sirkulere og kalte hennes opptreden og oppførsel for «uetisk», slo Australias OL-komité tilbake og kalte det «ondsinnet, misvisende og mobbing».

– Det er virkelig trist å høre denne kritikken, og jeg er veldig lei meg for tilbakeslaget som miljøet i Australia har opplevd, men jeg kan ikke kontrollere hvordan folk reagerer, sa Gunn i TV-programmet.

Den 36 år gamle universitetslektoren tapte alle sine tre OL-dueller.

– Jeg var den topprangerte australske breakdansjenta både i 2020 og 2022 og 2023. Jeg har blitt invitert til å representere landet i utallige verdensmesterskap. Så merittlisten min er der, sa hun.

Breakdans OL-debuterte i Paris og står ikke på programmet i Los Angeles om fire år.