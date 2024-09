Sterke reaksjoner på NRKs sending fra Warholm-tapet: – OL-gull i god reklame og PR

I alt 548.000 seere fikk med seg vinnerløpet til stavkongen Duplantis. Svensken kom best ut og vant klart i showduellen i på Letzigrund stadion i Zürich onsdag kveld.

NRK ladet opp til løpeet med en oppkjøring på 40 minutter, og i snitt ble den fulgt av 429.000 seere. Mesteparten besto av bilder NRK fikk direkte fra arrangøren, og det førte til at sponsorene Red Bull og Puma ble svært synlige i TV-ruten.

Mange har reagert på eksponeringen. Blant dem er administrerende direktør Knut Kristian Hauger i bransjemagasinet Kampanje.

– Det var en sending som bærer preg av et kommersielt produkt. Totalt sett virket programmet å være et stykke unna det vi vanligvis forbinder med NRK-standard, sier Hauger til NTB og fortsetter:

– Jeg tipper det diskuteres ganske høylytt på Marienlyst. NRK var ekstremt rause med å gi kommersielle aktører svært god eksponering og synlighet midt i beste sendetid. Dette ble som et OL-gull i god reklame og PR.

– I overkant

Hauger synes sendingen framsto kunstig og litt slapt av NRK. I sosiale medier reagerte også mediefolk som Jan Åge Fjørtoft og Ernst A. Lersveen.

«Det var vel sponsoren til Warholm og Duplantis som var kveldens store vinner», skrev Lersveen.

Redaksjonssjef Anders Sårheim i NRK Sport erkjenner at det ble vel mye reklame i onsdagens sending.

– Vi har hatt runder på det vi mener var i overkant eksponering av de kommersielle aktørene. Dette har vi tatt opp med arrangøren og produksjonen. Det løpet må vi gå opp, sier Sårheim til NTB.

Han legger til at NRK var forberedt på «en del logoer i monitor».

– Sånn er idretten blitt, men vi diskuterer dette ofte. Vi må ha forståelse for at kommersielle interesser vil vise seg fram, men vi må sørge for å ha et produkt vi kan vise til våre seere.

Eget kjøp

Det er spesielt bildene fra oppvarmingen som NRK selv reagerer på. Der var utøverne tett på merkevarene, og man kunne blant annet se Warholms trener Leif Olav Alnes med en sponsormerket drikkeboks i hånden.

– De bildene skulle vi helst ha unngått, sier Sårheim.

Han understreker at det var naturlig for NRK å sende duellen mellom Warholm og Duplantis. Statskanalen gjorde en egen avtale for å kjøpe rettighetene til løpet.

– Vi var trygge på at det skulle gå bra, og det meste står vi veldig godt og trygt i, men vi må ha dialog om det vi synes var i overkant.

Torsdag var det et tradisjonelt Diamond League-stevne i Zürich.