Budkov Kjær videre i US Open – få problemer mot japansk motstander

18-åringen fra Norge er verdens best rangerte junior og spilte solid mot Honda. Til slutt ble det seier med settsifrene 6-3, 6-3.

Kampen startet jevnt før Kjær fikk inn et brudd til 4-2-ledelse i første sett. Han tok deretter vare på egne servegame og vant.

I sett nummer to tok Kjær på ny ledelsen 4-2. Honda presset nordmannen hardt i jakten på å komme tilbake i kampen og fikk muligheter til å bryte serve, men Kjær gjorde ingen feil. Etter at nordmannen kom seg gjennom et langt og tett game til 5-3, brøt han Honda igjen og vant 6-3.

Kjær møter rumeneren Luca Preda i kvartfinalen. Preda er seedet som nummer fem i turneringen.

18-åringen spiller også double sammen med sveitsiske Henry Bernet i New York. De spiller åttedelsfinale mot Italia-duoen Andrea de Marchi og Jacopo Vasami senere onsdag.

Oslo-gutten Kjær kan se tilbake på et meget sterkt år på tennisbanen. Han gikk til topps i Wimbledon i midten av juli og ble med det historisk. Han vant også tidligere i år doubleturneringen for juniorer i Roland-Garros sammen med østerrikske Joel Schwärtzler. Samme sted ble det exit allerede i 1. runde i single. I London slo Kjær hardt tilbake.

