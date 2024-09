Leicester vant anke – slipper poengstraff

Saken gjaldt et angivelig brudd på Premier Leagues regelverk for lønnsomhet og bærekraft (PSR), altså pengebruk, i en periode som sluttet 30. juni i fjor.

Det var et uavhengig panel som konkluderte med at Premier League ikke hadde rett til å straffe klubben. Premier League uttrykket skuffelse etter avgjørelsen, skriver BBC.

Premier League påsto at Leicester hadde tapt mer penger enn det reglene tillater over en treårsperiode. Leicester rykket ned i fjor og mente dermed at de ikke var bundet til reglene. Sky Sports skriver at ligaen neppe vil anke tirsdagens utfall.

Både Nottingham Forest og Everton fikk poengrekk for brudd på PSR-reglene i fjor.

