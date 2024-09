Sliten Ruud skuffet etter US Open-exiten: – Det rakner dessverre litt

I søndagens oppgjør mot sterke Fritz tok Ruud åpningssettet, men deretter ble det mer og mer trøblete for nordmannen. Mot slutten virket han periodevis en smule resignert.

– Det var en tøff kamp. Jeg spilte veldig god tennis i halvannet, nesten to sett. Så rakner det dessverre litt. Serven rakner, og jeg ble rett og slett litt for fysisk sliten. Jeg har en god følelse og god intensitet i to sett, men det holder ikke når det er best av fem. Da må man holde lenger. Det er noe jeg egentlig bare må prøve å gjøre bedre neste gang, sa Ruud til NTB etter tapet mot Fritz.

Ruud måtte natt til lørdag gjennom fem sett da han slo kinesiske Shang Juncheng i 3. runde. Nordmannen innrømmer at det kostet krefter.

– Den (kampen) ble ferdig ganske sent, og det gjør at man kjenner det i dag. Jeg klarte ikke å riste av meg den kampen, og da jeg ble fysisk bakpå. Det var litt annerledes å spille innendørs, og det er kanskje noe som er med på å gjøre at man går tom for energi. Det er uansett ingen unnskyldning, fortalte Ruud, før han fortsatte:

– Alt i alt spiller Fritz bedre. I starten klarer jeg å dominere, men så rakner min serve litt etter hvert. Det nytter ikke med for mange andreserver og dobbeltfeil mot ham. Jeg klarte ikke å hente meg inn, og da knekker kampen litt. Det må jeg innrømme. Det har vært en litt «bob-bob»-tur med sykdom og sånne ting. Jeg skulle ønske det gikk litt bedre her, men sånn er det noen ganger i denne idretten.

Neste oppgave for Ruud er Davis Cup med Norge. Deretter er det duket for Laver Cup i Berlin, før turneringer i Tokyo og Shanghai venter.

– Heldigvis kommer det nye muligheter ganske raskt. Det er en viktig og spennende del av sesongen nå, slår nordmannen fast.

Ruuds gode 2024-sesong har brakt ham i en god posisjon i kampen om en plass i det prestisjetunge ATP-sluttspillet i Torino i november. Dit skal de åtte beste spillerne på ATPs sesongranking. Ruud er i skrivende stund nummer fem med 3795 poeng.

– Forhåpentligvis blir det sluttspill i Torino. Det blir en hektisk høst, så det er bare å komme seg hjem og nyte de fridagene man har.