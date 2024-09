Rørt Helle Sofie Sagøy etter badmintonbronsen: – Dette var deilig!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sagøy dominerte i det første settet og tok det med 21-10, og 26-åringen fra Trøndelag hadde god kontroll på motstanderen. I det andre settet ble det tettere, men Sagøy avgjorde kampen med 21-14. Dermed ble det ikke behov for et tredje sett.

– Den betyr alt. Dette er drømmen min, sa Sagøy til NRK om en hva en bronsemedalje ville bety for henne før kampen var i gang.

For Sagøy var dette en fin revansje ettersom hun måtte ta til takke med 4.-plass i Paralympics i Tokyo for tre år siden.

Rørt

Etterpå var det en lettet og glad Sagøy som pratet med NRK.

– Ja! Dette var deilig. Det er litt merkelig å stå her med medaljen, men dette er virkelig en drøm. Dette viser at jeg har tatt et steg, sa en rørt Sagøy.

Hun fortalte at det lå mye arbeid bak prestasjonen.

– Jeg er ikke ferdig. Jeg satser videre fram mot Paralympics i Los Angeles om fire år, fastslo bronsevinneren.

Storfint på tribunen

Sagøy og Sadiyah hadde møttes fem ganger før mandagens bronsekamp. Jenta fra Indonesia vant de tre første, mens to siste ble vunnet av Sagøy, den siste av dem spilt like før sommeren.

Sagøy er fra Klæbu i Trøndelag, men representerer Kristiansand Badmintonklubb. Sagøy har bodd i Kristiansand i de fire siste årene.

Kronprins Haakon og idrettspresident Zaineb Al-Samarai var blant tilskuerne i en stappfull hall i Paris.

Medaljen var Norges fjerde i Paralympics i Paris. Tidligere er det blitt sølv på Birgit Skarstein og Salum Khashafali. Det ble også bronse i double for kvinner bordtennis.

