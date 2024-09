Kashafalis overmann: – Jeg var litt heldig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For å være ærlig, så ante jeg ikke hvem som kom til å vinne siden vi er så jevne. Han er en veldig god utøver og er veldig sterk, sa han til NTB og resten av det norske pressekorpset etter finalen.

– Vi gikk for gull, men jeg var kanskje litt heldig, fortsatte han.

Kashafali har verdensrekorden på 100-meter for svaksynte på 10,37 og var regjerende mester etter at han tok gullet i Tokyo for tre år siden.

Søndag kom han imidlertid til kort da Athmani klokket i mål på 10.42, fem hundredeler foran bergenseren.

– Jeg tror at jeg var litt mer avslappet enn han. Jeg lå bak han, og han ble kanskje litt stresset av at jeg fulgte han. Det er små marginer som skiller oss, sa han.

Medaljen var Norges tredje i Paralympics i Paris etter at også Birgit Skarstein rodde inn til sølv, mens Aida Dahlen og Merethe Tveiten tok bronse i bordtennis.

Revansj

I Tokyo var rollene snudd. Da var det Kashafali som tok gullet, mens Athmani ble nummer to, riktignok i en annen klasse.

– Salum har slått meg mye over de to siste årene, så nå fikk jeg revansjen min. Men han har slått meg mange ganger, og jeg har vært mye lei meg, sa han algerieren med et glimt i øyet.

Til tross for å være rivaler, var de to sprinterne likevel veldig raske til å gi hverandre en klem etter målgang på Stade de France.

– Han er min venn, vi er veldig gode kompiser. Før løpet er vi ikke venner, men rivaler, men etter det er det greit, spøkte Athmani.

Før start hadde Kashafali meldt at han ønsket å forbedre sin egen verdensrekord. Slik ble det dessverre ikke, men gullvinneren er klar på at de begge er gode nok til å løpe langt fortere enn de har gjort tidligere.

– Jeg ønsker verdensrekorden i dag. Jeg har PL-rekorden, men 10,36 ville vært bedre. Kanskje neste gang? sa han.

Bislett neste?

I pressesonen kom også Kashafali bort da Athmani snakket med det norske pressekorpset, og de to medaljegrossistene begynte å diskutere når de skulle møtes neste gang.

– Du inviterer meg alltid til Norge, for så å slå meg Jeg vil invitere deg til Algerie og slå deg, sa Athmani.

– Nei, det er fordi jeg ønsker å utvikle idretten, svarte Kashafali raskt.

De klarte ikke helt å finne en dato, men snakket om Bislett Games som et godt utgangspunkt.