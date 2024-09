Deler skremmende historie fra trening: – Våken i kanskje fem timer neste dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et intervju med Expressen forteller Lundgren at ulykken skjedde da hun avsluttet en treningsøkt i Trondheim for noen uker siden. Da skulle hun bare rulle tilbake til skiarenaen, men svensken valgte en annen vei enn hun hadde gått opp.

– Plutselig sto jeg i en veldig glatt nedoverbakke med ti prosent helning. Det var tørt overalt, men ikke akkurat der. I løpet av kort tid var jeg oppe i over 50 kilometer i timen, og da falt jeg, forteller Lundgren.

26-åringen falt med hodet først, men kom utrolig nok unna hendelsen uten synlige skader. Dermed var hun først og fremst opptatt av om noen hadde sett henne.

– Jeg knakk ingenting, og det blødde heller ingen steder. Da ville jeg bare komme meg vekk, sier Lundgren.

Hun stilte senere samme dag til start i sprinten i Toppidrettsveka, men 26-åringen måtte etter hvert bryte. Etter konkurransen fikk hun påvist hjernerystelse.

– Det dunket veldig i hodet. Jeg husker at jeg syntes det var stressende da vi skulle skifte, og det var mye lyd og mye lys. Neste dag var jeg våken i kanskje fem timer. Jeg har aldri vært våken i så få timer i løpet av en dag. Bare det å kjøre bil eller se på mobilen og TV-en har ikke vært mulig. Det føles som om man har mer i hodet enn det er plass til. Da er det bare å legge seg i et mørkt rom.

Den svenske langrennsløperen forteller at hun ikke har hastverk med å komme tilbake i normal trening. Hun står nemlig utenfor landslaget.

– Jeg kan ta ting dag for dag og kjenne litt på egne grenser. Det er ikke noe stress akkurat nå.

Les også: Johaug planlegger kun fire verdenscuprenn før VM – dette går hun