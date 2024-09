Brann-topp etter rettssak mot Uefa: – Overrasket over hvor fornærmet og rigid de er

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forklarte styreleder Aslak Sverdrup i Brann etter rettsmøtet i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits. Brann anket til CAS etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) avslo klubbens anke i saken.

Boten på 5000 euro stammer fra en mesterligakamp mot St. Pölten i januar. Brann-supportere sang «Uefa mafia» en kort periode underveis i oppgjøret på Åsane Arena.

– Vi anket relativt raskt fordi vi er dypt prinsipielt uenig i at vi ble ilagt den boten. Og vi ønsket å løfte debatten ut i det offentlige rom. Senere hadde vi gode møter og diskusjoner med Uefa. Og derfor var det skuffende at vi et par dager etterpå fikk avslått vår anke, sa Sverdrup.

– Ekstrem tolkning

Han kunne ikke gå i detaljer om den lukkede høringen i CAS, men fortalte litt om partenes standpunkter.

– Brann og Uefa er sterkt uenige om hvilken takhøyde vi bør ha på arenaene. Jeg er overrasket over hvor fornærmet og rigid de er. Jeg håper vi får et ordentlig svar på hvor grensen bør gå.

En av Branns advokater i saken, Jan Magne Isaksen, forklarte at striden handler mye om tolkningen av mafia-begrepet.

– Det er ganske stor uenighet om hvor takhøyden i europeisk toppfotball skal ligge. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og vi har sett et lite sammenstøt når man møter den europeiske kulturen.

– Vi er mest overrasket over hvor bokstavelig Uefa tolker dette mafia-begrepet. De har en veldig ekstrem tolkning, sa Isaksen.

To bøter

I etterkant av St. Pölten-boten ble Brann ilagt nok en bot på samme sum på grunn av ytringer fra fansen i hjemmekampen mot Barcelona. I den kampen ble det vist fram plakater med «Uefa mafia», samt et større banner med illustrasjon av en sjekk på 5000 euro til «Uefa mafia».

Videre kom det fram at tre dommere skal behandle saken, én norsk, én italiensk og én britisk. Det er ikke kjent når en avgjørelse kommer.

– Det vil ta noe tid, for dette er nok en dom man må skrive grundig og godt. Vi har ikke fått noen tidsangivelse, sa Sverdrup.

