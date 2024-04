Lise Klaveness ut mot Uefas Brann-bot – skal møtes for å diskutere regelverket

Klubbens supportere ropte «Uefa-mafia» i kampen mot St. Pölten i mesterligaen 31. januar. Bergensklubben ble straffet fordi Det europeiske fotballforbundet (Uefa) anså tilropet som «provoserende ytringer som er støtende av natur».

Klaveness stiller seg bak Brann.

– Jeg mener at overordnede fotballinstitusjoner ikke trenger beskyttelse mot utsagn som er innenfor rammene av ytringsfriheten. Ytringsfrihet er en menneskerettighet, som har et sterkt vern i både nasjonale og internasjonale fora, og som ikke minst er viktig for demokratiet. Ytringsfrihet for fotballsupportere står derfor sterkt for meg, og takhøyde for ytringer på fotballstadioner er en viktig del av fotballens historie og identitet, skriver Klaveness i en epost til NRK.

– I dag handler dette om Brann og Branns supportere, men på sikt vil det handle om ytringsfrihet for supportere av andre kvinnelag i europeiske turneringer, sier hun.

NRK skriver videre at NFF, Uefa og Brann skal møtes i april for å diskutere regelverket.

Klaveness har fra før gjort det klart at hun ønsker å gjøre et nytt forsøk på å bli en del av Uefa-styret.

– Det er planen. Jeg blir selvfølgelig nødt til å føle meg svært motivert, for det tar mye tid. Men det er planen å komme inn. Vi synes det er viktig å jobbe fra innsiden, sa Klaveness til dansk Radio 4 i februar.