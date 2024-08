Ødegaards Arsenal hentet Ramsdale-erstatter på lån fra Bournemouth

Arsenal opplyser om avtalen i sine mediekanaler fredag.

På pressekonferansen foran helgens Premier League-runde bekreftet Mikel Arteta at Netos låneovergang var nær forestående. Tidligere fredag ble Aaron Ramsdale bekreftet klar for Southampton.

Neto ble hentet til Bournemouth fra Barcelona for to år siden. Veteranen endte til slutt på 63 kamper for Bournemouth, som nylig sikret seg målvakten Kepa Arrizabalaga fra Chelsea på et sesonglangt lån.

Arsenal tar imot Brighton i London lørdag.

